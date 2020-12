Natrafili na neobyčajný nález. V tajnej chodbe českého kláštora zrejme objavili relikviu Ježiša Krista

V českom kláštore Milevsko archeológovia objavili údajne časť klinca z Pravého kríža, vzácnu relikviu Ježiša Krista. Správu priniesol v pondelok Český rozhlas.

Pri archeologickom prieskume milevského kláštora bádatelia objavili uložené ľudské pozostatky a zlomky ozdôb z drahých kovov, predovšetkým zo zlata a striebra.

