Večer nám pokazia búrky, no potom príde zmena: Udrie vlna horúčav, teploty sa budú držať nad 30 stupňov

Dnes bude slnečno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Zrána výnimočne hmla. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov Celzia, na Orave, pod Tatrami a na Horehroní bude ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 14 stupňov Celzia.

Fúkať bude prevažne južný vietor do 6, na západe do 8 metrov za sekundu a tam v nárazoch miestam okolo 13 metrov za sekundu (20, 30, 45 km/h). Zrána na strednom a východnom Slovensku bude slabý vietor. Meteorológovia predpokladajú večer na krajnom západe do troch, pri búrkach okolo 15 milimetrov zrážok.

Ako informuje iMeteo, večer Slovensko zasiahnu búrky. Na dlhší čas budú ale zrejme posledné, pretože prichádza vlna horúčav. „Do našej oblasti postupuje studený front, ktorý prinesie na naše územie ďalšiu vlnu búrok. Tá zasiahne predovšetkým západné Slovensko, no s búrkami treba počítať aj v oblasti stredného, či východného Slovenska,“ píšu na webe.

Konečne príde pravé leto

Zajtra sa ešte môžu vyskytnúť prehánky a obloha môže byť zamračená, no od pondelka meteorológovia očakávajú slnečné a teplé dni bez dažďa. „Budúci týždeň nás čaká veľmi prudké otepľovanie, ktoré postupne zodvihne teploty na letné hodnoty až cez +30 °C. Na naše územie tak udrie vlna horúčav.“