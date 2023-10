Vďaka tomuto triku nemusíte platiť desiatky eur za návštevu najvyššej budovy sveta. Takto si užijete Burj Khalifu lacnejšie

Spoznávanie nových krajín, histórie, ale aj obľúbených atrakcií vzbudzuje u turistov často len tie najkrajšie pocity. Ak sa dostaví aj negatívum, väčšinou je spojené práve s tým, že sa na daných miestach musia tlačiť s tisíckami iných zvedavcov. Svojím spôsobom to platí aj o najvyššej budove sveta, ktorú viaceré cestovateľské magazíny zaradili medzi top atrakcie sveta. V tomto prípade vás však potešíme, užitočný tip totiž zdieľal na svojom instagrame skúsený cestovateľ Tomáš.

Lacnejšie a pohodlnejšie

Bežná cena vstupenky na 124. a 125. poschodie najvyššej budovy sveta sa pohybuje na úrovni 40 eur na osobu. Pochopiteľne, ide o bežné vstupenky, ktoré si kupujú státisíce turistov a je veľmi pravdepodobné, že aj vo vami zvolenom časovom intervale sa s nimi v majestátnych priestoroch budete tlačiť. Našťastie, existuje veľmi jednoduchý trik, ktorý vám zabezpečí lacnejšiu a pohodlnejšiu návštevu gigantickej stavby.

Cestovateľ Tomáš svojim sledovateľom prezradil trik, ktorý využíva aj on sám. Podľa neho by ste si určite mali vopred rezervovať svoje miesto v kaviarni Atmosphere Lounge, ktorá sa nachádza na 122. poschodí, takže iba o čosi nižšie ako bežná vyhliadka. Cena tejto rezervácie je 25 eur na osobu, no túto sumu môže človek využiť ako kredit a v kaviarni si vychutnať dobrú kávu s dezertom.

Tým, že má kaviareň len obmedzené množstvo stolov na konkrétny časový slot, nebude tento druh návštevy Burj Khalify spojený s tlačením sa medzi inými turistami a zabezpečí vám pokoj, komfort, identický výhľad a to všetko za menej peňazí.