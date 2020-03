Vďaka karanténe príde literárny koniec Hry o tróny skôr. George R. R. Martin voľný čas využíva na dokončenie ságy

Televízna adaptácia slávnej fantasy ságy má už takmer rok svoje veľkolepé finále za sebou. Literárny originál však ešte dve knižné epizódy čakajú a tými má kultová Hra o tróny vyvrcholiť. Udalosť to bude, samozrejme, veľká, keďže fanúšikovia na finále od Georga R. R. Martina čakajú niekoľko rokov. A zdá sa, že prísť môže skôr, ako všetci predpokladali.

Aktuálna pandémia vírusu COVID-19 zahnala do karantén množstvo ľudí, tých slávnejších nevynímajúc. Jedným z nich je aj autor kultových fantasy románov ságy Hra o tróny (Game of Thrones), ktorý ale voľným časom neplytvá. Práve naopak, ako sám George R. R. Martin prezradil, poctivo pracuje na ďalšom pokračovaní ságy. Informoval o tom na svojom blogu.

Martin patrí do rizikovej skupiny obyvateľstva

Potešujúce správy priniesol svojim fanúšikom nedávno, keďže viacerí vzhľadom na jeho vek a telesnú váhu vyjadrili znepokojenie, že práve on je z rizikovej skupiny ľudí, ktorí môžu novému koronavírusu podľahnúť.

„Pre tých, ktorí sa o mňa boja.. áno, som si vedomý toho, že vzhľadom na svoj vek aj fyzickú kondíciu spadám medzi tých najnáchylnejších. V tejto chvíli sa ale cítim naozaj dobre a dodržujem všetky potrebné opatrenia. Som izolovaný na odľahlom mieste, kde mi pomáha jeden z mojich zamestnancov. Do mesta nechodím a s nikým sa nestretávam,“ ubezpečil svojich čitateľov slávny spisovateľ na blogu.

Voľný čas trávi v Západozemi

Fanúšikov však nepotešil len aktualizáciou svojho zdravotného stavu. Mnohí si totiž myslia, že sa vytúženého veľkolepého finále Hry o tróny v knižnej podobe a priamo od neho azda ani nedočkajú. Martin však práve karanténne opatrenia využíva na to, že cestuje vo svojej fantázii do svete Západozeme.

„Aby som neklamal, tak každodenným písaním trávim viac času v Západozemi, než v skutočnom svete. V Siedmich kráľovstvách sa dejú ponuré veci, ale možno to tam ani nie je tak ponuré, ako by to mohlo byť tu,“ dodal.

Zatiaľ posledný zo 7-dielnej série vydal Martin v júli 2011. U nás vyšiel v slovenskom preklade Tanec s drakmi (A Dance With Dragons) v dvoch zväzkoch (Sny a prach a Po hostine) v roku 2016. Odvtedy fanúšikovia čakajú na šiesty a finálny siedmi diel. Tie by sa mali volať The Winds of Winter (6. diel) a A Dream of Spring (7. diel). Kedy sa ich však dočkáme, vie len sám Martin. Pred rokom však všetkých ubezpečil, že pokiaľ šestku nedokončí do leta 2020, môžu ho uniesť a zatvoriť v malej chate a držať ho tam, pokým to nedokončí.

Ironická poznámka z vlaňajška tak možno v aktuálnej koronavírusovej pandémii nabrala reálny rozmer a my čitatelia sa vyvrcholenia ságy predsa len dočkáme, tak ako sľuboval – teda v roku 2020.

Posledné dva diely knižnej Hry o tróny sú fanúšikmi naozaj očakávané, nakoľko seriálové spracovanie nepochádza z pera samotného autora. Finále seriálu rozdelilo divákov na dva tábory a tak viacerí čakajú, že knižka dá celej ságe riadny a zaslúžený koniec.