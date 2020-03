Najnenávidenejší herec z Game of Thrones sa vracia do televízneho priemyslu. Zahrá si opäť zloducha?

Jeho smrť v Game of Thrones si želali milióny fanúšikov seriálu. Keď sa to napokon stalo, dal si mladý herec vo svojej profesii krátku pauzu. Po šiestich rokoch sa na televíznu obrazovku vráti v novom seriálovom projekte.

27-ročný herec Jack Gleeson, známy aj ako nenávidený Joffrey Baratheon z megaúspešného fantasy seriálu Hra o tróny (Game of Thrones), ohlasuje návrat na televízne obrazovky. Ako informoval britský portál Unilad, objaví sa v jednej z hlavných úloh pripravovanej komediálnej novinky s názvom Out of Her Mind.

Rodinná komédia

Autorkou nového seriálového projektu, ktorý sa objaví vo vysielaní britskej televíznej stanice BBC Two, je Sara Pascoe, ktorú svet TV a filmu doposiaľ poznal skôr ako herečku. Vidieť sme ju mohli napríklad vo fantasy dráme Cena za ľudskosť (Being Human) či v historickom komediálnom seriály Drunk History. Pascoe si v novinke taktiež zahrá jednu z hlavných úloh.

„Out of Her Mind je priamym vyjadrením mojej mysle. Zmenili sme môj mozog na jeden veľký zábavný park, do ktorého všetkých pozývame,“ vyjadrila sa pre denník Metro herečka a scenáristka Pascoe o chystanej seriálovej novinky.

Komediálny seriál sa pozrie na nie príliš veselú udalosti a životné osudy jednej rodiny a ponúka pohľad na to, ako dané situácie treba riešiť. Očakávať tak možno množstvo situácií, v ktorých sa mnohí diváci nájdu, navyše s čierno-humorným pozlátkom.

Návrat po šiestich rokoch

Pre Gleesona ide vôbec o prvú väčšiu úlohu po Game of Thrones, kde stvárnil nenávideného panovníka Joffreyho. Po tom, čo v seriáli jeho postava umrela obzvlášť krutou smrťou, sa mladý herec rozhodol, že sa z odvetvia filmárčiny stiahne a zameria sa viac na svoju akademickú kariéru. Po šiestich rokoch ale ohlasuje návrat. Koho si v pripravovanej novinke zahrá, nie je známe.

Okrem spomínaných dvoch hercov si v novinke od BBC Two zahrajú aj Cariad Lloyd, Juliet Stevenson či raper Scroobius Pip. Kedy sa seriál dočká svojej televíznej premiéry zatiaľ však nie je známe.