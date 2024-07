Valí sa k nám pekelne horúci vzduch. Teploty majú budúci týždeň atakovať +40 °C, najhoršie to bude v týchto dňoch

Nasledujúci týždeň má byť podľa predpovedí pekelný, podľa iMeteo nám hrozí extrémna vlna horúčav. Teploty budú atakovať až +40 °C, u susedov v Maďarsku môže byť ešte teplejšie.

Momentálne naše územie ešte ovplyvňuje studený front, ktorý by mal priniesť búrky aj počas pondelka, je však teplotne málo výrazný. Už v utorok k nám začne prúdiť veľmi teplý vzduch. Teploty sa môžu v tento deň v najteplejších oblastiach juhozápadného Slovenska dostať až ku +34 °C.

Už v stredu by teploty na Slovensku mali podľa portálu o počasí s veľkou pravdepodobnosťou prekročiť hranicu +35 ° a dostať by sa mohli až k úrovni +37 °C. Horúco bude aj v ďalších dňoch, navyše nás čaká na pocit veľmi dusné počasie.

Najteplejšie má byť cez víkend

Horúčavy by mali vygradovať cez víkend, numerické modely avizujú v našej oblasti štyridsiatky. Najpravdepodobnejšie sú v Maďarsku, na Slovensku túto hranicu zrejme neprekročíme, no teploty okolo +38 °C by sme predsa len mali zaznamenávať.