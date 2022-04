Manželské monštrá: V dome hrôzy mali mučiareň i cintorín, bičovali a rozštvrtili aj svoje deti. Mohli zabiť 30 ľudí

Prípad manželskej dvojice Rosea Freda Westa ukazuje, do akej miery má na človeka vplyv to, odkiaľ pochádza, jeho výchova alebo s kým sa stretáva. V tomto prípade stvorili „monštrá“. Manželia neváhali vraždiť a sexuálne týrať členov vlastnej rodiny a pod domom si vytvorili vlastnú mučiareň s cintorínom, kde pochovávali svoje mladé obete.

V článku sa dozviete aj: Ako detstvo vyformovalo z Rose „psychopatku bez svedomia“?

Čo všetko na nej páchal jej vlastný otec?

Ako vyzeralo manželstvo Rose a Freda?

Prečo ich dom dostal prívlastok „Dom hrôzy“?

Aké zverstvá v ňom napáchali?

V príbehu Rose zohralo nepochybne dôležitú úlohu jej detstvo, vzťah s otcom a rovnako násilníckom Fredom, s ktorým sa stretla už v mladom veku. Narodila sa 29. novembra 1953 v anglickom meste Northam ako Rosemary Pauline Letts, píše portál Biography. Dnes sa však už jej meno skloňuje výlučne iba v spojení s priezviskom Freda Westa.

Stvorenie „psychopatky bez svedomia“ a „monštra“

Rodičov Rose trápili psychické problémy. Otec trpel schizofréniou a podľa webu All That’s Interesting sa mama kvôli depresiám liečila pomocou elektrošokov.

Vyrastanie v idylickej rodine nikdy nezažila. Otec tyranizoval jej mamu a netrvalo dlho, kým sa zameral aj na samotnú Rose. Forenzný psychológ Julian Boon, ktorý sa jej príbehom zaoberal, sa podľa Daily Mail vyjadril, že z Rose sa stala psychopatka bez svedomia v dôsledku sexuálneho a fyzického zneužívania zo strany otca, ktoré bolo na nej páchané v detstve. Veľký vplyv na to mal však aj vzťah s Fredom.

„Podľa môjho názoru je prvých pár rokov života mimoriadne dôležitých pre rozvoj osobnosti,“ povedal Boon. Pre Rose to znamenalo, že si z detstva odniesla sklony k manipulácii ostatných ľudí. Podľa psychológa sa môže Rose s najväčšou pravdepodobnosťou označovať za psychopata, s čím súvisí strata empatie a výčitiek svedomia. Čo teda spáchala žena, ktorá podľa odborníka spĺňa kritériá monštra?

Diabolský manžel

Mala iba 15 rokov, keď sa stretla s budúcim manželom. Frederick Walter Stephen West sa narodil 29. septembra 1941 a bol o 12 rokov od Rose starší. Fredova minulosť nebola ružová. Jeho rodičia sa ho vzdali po tom, ako vyplávalo na povrch, že mal sex iba s 13-ročným dieťaťom od susedstva, ktoré navyše zostalo tehotné, píše Ranker.

Fred sa stal pasákom Rose a predával ju za účelom prostitúcie v prípade, že si potrebovali privyrobiť. Dokonca neváhal pozorovať Rose pri tom, ako mala sex s inými, navyše za peniaze. To však ani zďaleka nebolo na ich vzťahu to najšokujúcejšie.

Bývalú rozštvrtil, mŕtvej dcére odrezal prsty

V roku 1970 sa Rose narodila prvá dcéra Heather. Fred mal v tom čase už dve deti z predchádzajúceho manželstva. Rose sa o ne starala, kým bol vo väzení a hovorí sa o tom, že jedno z nich dokonca v jeho neprítomnosti zabila. Fred mohol reagovať na vraždu dcéry akokoľvek. Napokon jej mal odrezať prsty na rukách a nohách a tela sa zbaviť. Podobný scenár zopakoval po tom, ako jeho bývalá manželka prišla nezvestné dievča hľadať. Nenašla ju a namiesto toho skončila sama uškrtená a rozštvrtená.

Kým v prípade Rose sa tento zločin spomína ako prvý, ktorý údajne spáchala, Fred už vo vraždení nemal byť žiadnym nováčikom a jednu vraždu mal na svojom konte ešte predtým, než sa s Rose spoznali. Spoločne začali zabíjať ešte pred ich svadbou. Tá sa uskutočnila v roku 1972 a iba niekoľko mesiacov po nej Rose priviedla na svet druhé dieťa. Celkovo porodila osem detí, či všetky patrili Fredovi, je však otázne.

Ušla, vyčíňanie manželov sa jej však nepodarilo zastaviť

Ďalším tragickým momentom v príbehu Rose a Freda je skutočnosť, že ich bolo možné zastaviť. Caroline Owens, jednej z ich obetí, sa totiž podarilo uniknúť z ich zajatia. Caroline bola mladá opatrovateľka, ktorá sa stala obeťou fyzického aj sexuálneho násilia. Krvilační manželia ju ale nestihli zabiť a mala toľko šťastia, že sa jej podarilo utiecť.

Dostala sa na políciu, kde vyrozprávala svoj príbeh. Nedostala sa však až k vzneseniu obvinenia a Fred bol napokon obvinený iba z napadnutia, z čoho mu neplynul v podstate žiaden trest.

V dome mali mučiareň aj cintorín

Napriek tomu, že dom, v ktorom žili, vyzeral na prvý pohľad úplne normálne, suterén ukrýval viaceré tajomstvá. Práve tu sa odohrávali najväčšie zverstvá, ktoré manželská dvojica páchala.

Okrem toho slúžilo aj ako pohrebisko obetí alebo mučiareň. Podľa Daily Mail získal prezývku „Dom hrôzy“ a stal sa prvým brlohom sériových vrahov, uvádza All That’s Interesting. Nachádzal sa na adrese Cromwell Street 25. Manželia prijímali nájomníkov, ktorí sa čoskoro stali ich obeťami alebo sem lákali mladé dievčatá pod rôznymi zámienkami.

Svoje deti bičovali aj znásilňovali

Ako píše Ranker, netrvalo dlho a na rad prišla aj ich spoločná dcéra Heather, ktorá sa po odchode nevlastnej sestry kvôli sexuálnemu zneužívaniu mala stať ďalšou v poradí. Keď však začala verejne hovoriť o zverstvách ako bičovanie či znásilňovanie, ktoré sa za múrmi ich domu odohrávajú, Rose a Fred ju zabili a rozštvrtili. To je dôkazom, že nemali zľutovania ani pred vlastnými deťmi.

Pozostatky ukrývali v útrobách domu

Trvalo celých 25 rokov, kým ich niekto odhalil. Stalo sa tak v roku 1994, kedy polícia preskúmala pivnicu, záhradu a terasu ich domu. Pod podlahou v kúpeľni na nich čakal obrovský šok. Objavili pozostatky dvoch zavraždených detí manželov, telo bývalej manželky Freda a ďalších ôsmych žien. Tomuto objavu predchádzalo zatknutie Rose za domáce násilie a Fredove obvinenie zo znásilnenia dcéry, uvádza The Sun.

Jedna z obetí bola oskalpovaná, ďalšiu objavili so slamkou umiestnenou v nosnej dierke. Tá mala byť jej jediným prívodom kyslíka. Tieto dôkazy iba potvrdili sadizmus manželov, ktorí páchali.

Obetí mohlo byť ďaleko viac

Na Rose a Freda čakal trest. Rose sa snažila najprv z obvinení vyvliecť a snažila sa ich hodiť výlučne na manžela. Rok po nájdení obetí bola napriek tomu odsúdená na doživotie. Fred vo väzení spáchal samovraždu ešte predtým, než sa dočkal svojho trestu za 12 vrážd, ku ktorým sa sám priznal. Rose bola odsúdená za 10 zabití a svoj trest za mrežami si odpykáva dodnes. Aktuálne má 68 rokov, vo väzení mala objaviť Boha, no dostala sa aj do konfliktov so spoluväzenkyňami.

O presnom počte obetí však nemôžeme hovoriť a predpokladá sa, že ich bolo ďaleko viac. Dokonca o tom hovoril sám Fred. Podľa portálu The Independent sa priznal k ďalším 20 vraždám. Ak by ich skutočne aj spáchal, mohol by stáť za vraždou 32 ľudí.

Pri potvrdených totožnostiach obetí išlo v mnohých prípadoch iba o študentky alebo mladé dievčatá, ktoré mali to nešťastie, že prišli s manželmi do kontaktu, informoval inews. Dom, v ktorom manželia páchali svoje brutálne zločiny, bol v roku 1996 zrovnaný zo zemou. To je bežnou praxou, ktorá stretne miesta poznačené podobnými hrôzami.