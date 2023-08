V žiadnom prípade by ste nemali doma zabíjať pavúkov. Keď zistíte dôvod, už to neurobíte

Určite to dobre poznáte, keď v rohu izby spozorujete letiacu pavučinu a v nej zakliesneného jej autora. Ak okamžite utekáte po nejakú pomôcku, ktorou ho zabiť a zbaviť sa ho, zastavíme vás. Možno ste sa nad tým ani nezamysleli, no pavúky majú v domácnostiach svoju špecifickú funkciu. IFLScience spomína dôvod, prečo by ste ich namiesto zabíjania mali z domu alebo bytu vyniesť von a nechať ich robiť si svoju prácu aj ďalej.

Vysvetľuje, že aj keď o nich netušíte, pravdepodobne u vás doma napriek tomu sú. Vychádza z pozorovaní, pri ktorých autor článku navštívil až 50 domov v americkej Severnej Karolíne a ukázalo sa, že v každom jednom pavúkov našiel.

Pavúky nám pomáhajú

Pavučinová sieť, ktorú druhy žijúce v našich domácnostiach pletú, nie je náhodná a má svoj účel. Slúži na to, aby do nej ulovili svoju korisť, ktorou sú škodcovia či hmyz, ktorý môže prenášať rôzne choroby. Ako napríklad komáre.

A tu sa dostávame k významu, ktorý majú pre ľudí. Tým, že ulovia komára, zabránia tomu, aby vás poštípal. Čiže vy zostanete bez štípanca a pavúk bude mať svoju vytúženú korisť. To znie ako výhra pre obe strany.

Namiesto zabíjania ich vyneste von

Máme to šťastie, že na Slovensku nežijú obrovské pavúky, napriek tomu množstvo ľudí trpí arachnofóbiou už iba pri pohľade na takého tvora na obrázku. Nezabúdajme však, aké sú užitočné.

Je pochopiteľné, že ich nemusíte chcieť mať doma, no namiesto zabíjania im nabudúce urobte láskavosť a bezpečne ich dostaňte zo svojho obydlia.