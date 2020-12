Záhada pokračuje, s monolitmi sa roztrhlo vrece. Na tomto mieste sa objavil ďalší, v poradí už tretí

Po monolite v Utahu a v Rumunsku sa objavil ďalší monolit, tentoraz zase v Amerike. Opäť sa nevie, kto ho tam umiestnil a prečo.

Tentoraz sa monolit objavil v Kalifornii

Ak ste si mysleli, že záhada týkajúca sa monolitov sa skončila, ste na omyle. Ako informuje portál Insider, ten, kto má na rováši monolit v Utahu a v Rumunsku, sa činil opäť. Tentoraz sa monolit objavil na kalifornskej hore Pine Mountain v oblasti Atascadero. Ako v predchádzajúcom prípade, opäť ide o lesklú kovovú konštrukciu zasadenú do zeme. Ako sme vás v predchádzajúcich článkoch informovali, monolit v Rumunsku sa objavil v rovnakom čase, keď bol ten z púšte v Utahu odstránený.

Na monolit vysoký tri metre narazili okoloidúci turisti. Miestny portál Atascadero News informoval, že tento monolit sa stavbou výrazne podobá na dva predchádzajúce. Predsa je však medzi nimi rozdiel. Monolit v Californii nie je pevne zasadený do zeme a po silnejšom údere by sa ľahko zvalil.

Nie je jasné, kedy presne bol monolit na miesto dovezený, ani kto ho na horu priniesol. Turisti, sa však vyjadrili, že v utorok tam ešte nebol. Je otázne, ako dlho monolit vydrží na mieste. Ten v Utahu bol odstránený po deviatich dňoch. Monolit na rumunskej hore Batcas Doamnei však vydržal len štyri dni, potom záhadne zmizol, píše portál Ziar Piatra Neamt.

Záhada ostáva nevyriešená aj naďalej

Konšpirácie týkajúce sa toho, kto monolity priváža a opäť odváža, kolujú aj naďalej. Úrady však nie sú nadšené, monolit je totiž považovaný za nelegálnu stavbu, či už ju sem dal filmový fanúšik, človek so zvláštnym zmyslom pre humor alebo mimozemšťan z inej planéty. Ako píše portál The New York Times, v hre naďalej ostáva aj teória, že náhodne sa objavujúce monolity sú umeleckým dielom Johna McCrackena.

Umeleckým dielom by mohol byť prinajmenšom monolit, ktorý sa objavil v Utahu. Ako totiž informuje Insider, podľa údajov získaných z Google Earth je možné zistiť, že monolit sa v Utahu sa objavil niekedy v čase medzi augustom 2015 a októbrom 2016. Oficiálne sa však ani k jednému z monolitov nikto neprihlásil, aj keď, ako sme vás informovali, na Instagrame sa objavili zábery, na ktorých je možné vidieť, ako štyria muži monolit v Utahu zo zeme vybrali a odviezli ho preč.