V týchto obchodoch už Slováci zrejme nenakúpia, známy predajca ich vraj čoskoro zatvorí. S problémami bojuje aj naďale

Predajca elektroniky a nábytku Okay je na domácom trhu známym hráčom. Dlhé roky patrí medzi popredných obchodníkov vo svojom segmente, no už približne rok zápasí s nepríjemnými problémami. Postupne sa uchýlil aj k zatváraniu predajní.

Ešte začiatkom novembra sme vás informovali o tom, že Okay na Slovensku musel zatvoriť až jedenásť predajní. Vo všeobecnosti tržby predajniam známeho predajcu klesajú už približne rok a pol, pričom do karát reťazcu nehrá ani stále silnejšia konkurencia. Situáciu mohol teoreticky vyriešiť vstup nového investora, ktorý sa intenzívne riešil, no napokon nebol dotiahnutý do úspešného konca. Takýto stav trvá dodnes.

Ako upozornil portál Aktuality.sk, so zatváraním bude reťazec pokračovať aj naďalej. Do konca aktuálneho mesiaca by mali svoje brány zatvoriť prevádzky v Spišskej Novej Vsi, Ružomberku a Liptovskom Mikuláši. Tentoraz by už vraj nemalo ísť o kontroverznú marketingovú kampaň, ktorá sa rozoberala počas leta, ale o definitívny koniec.

Okay to potvrdil aj na sociálnej sieti ako reakciu na komentáre, ktoré ho upodozrievajú z opakovania spomínanej kampane. Niektorí zákazníci sa totiž vtedy reklamnými spotmi cítili byť oklamaní. Ako pre Aktuality uviedli niektorí pracovníci spoločnosti, nie je vylúčené, že sa v tomto trende zatvárania predajní bude pokračovať.

Okay s najväčšou pravdepodobnosťou dopláca na silnú konkurenciu, ktorá na domácom trhu pôsobí. Ďalšie správy navyše hovorili o tom, že firma má záväzky po splatnosti na nájomnom aj voči niekoľkým dodávateľom. Podľa nedávnych správ, ktoré priniesli české Hospodářske noviny, už dokonca od elektra „odskakujú“ aj veľkí dodávatelia ako Beko či Gorenje. Dôvodom by mohli byť omeškané platby za tovar.

Ako ďalej z článku HN vyplýva, pôvodné obchodné oddelenie spoločnosti sa zmenšilo z desiatok ľudí na približne 8 zamestnancov. Vylúčiť sa v terajšej situácii teda údajne nedá ani ďalšie prepúšťanie či zatváranie predajní.