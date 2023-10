V tomto európskom raji si užijete more aj v októbri. Obľúbená destinácia láka na pláže aj históriu, cesta trvá len 120 minút

S príchodom jesenných mesiacov sa vízia dovolenky pri mori mierne stráca, no aj v októbri sa ešte dajú nájsť európske destinácie, v ktorých si užijete príjemné teplo a okúpete sa aj v mori. Cesta na jednu z nich trvá dokonca len 120 minút.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj keď sa október v Európe spája už viac s jeseňou, než s dozvukom leta, stále existuje niekoľko destinácií, ktoré sa oplatí zažiť v rámci dovolenky aj v mesiacoch, ktoré sú u nás už chladnejšie. Okrem Cypru, ktorý patrí k ideálnym jesenným európskym dovolenkovým miestam, je skvelým príkladom aj Sicília.

Ide o najväčší ostrov v Stredozemnom mori, ktorý sa nachádza na juhu Talianska. Vďaka polohe a podnebiu predstavuje pravú dovolenkovú destináciu, v ktorej sa aj v januári drží teplota v priemere na 10 stupňoch Celzia. Sicília láka nielen výhodnými poveternostnými podmienkami. Na ostrove, kde sa nachádza aj známa sopka Etna, si príde na svoje každý turista. Pláže, história, pravá talianska kultúra, gastronómia a ruch, ktorý neodmysliteľne patrí k tomuto regiónu.

Sicília láka históriou, aj kultúrou

Čo sa týka zážitkov, drvivá väčšina cestovateľských blogov sa spája v názore, že za návštevu určite stoja mestá Palermo, Catania, Taormina, Cefalù či Syrakúzy. Dobrodruhov zaujme aj výlet na sopku Etnu. Sicílii nechýbajú ani krásne pláže, pričom podľa TripAdvisor sú za rok 2023 najlepšie najmä Conigli, Isola Bella či di Calla Rossa.

Web Scent of Sicily láka na tento ostrov práve v októbri a novembri, kedy sa teplota vzduchu pohybuje v priemere na 25 stupňoch Celzia a more má v priemere 22 stupňov Celzia, čo je pohodová teplota na kúpanie. Klíma je teda viac než prijateľná, keďže nie je tak teplo a dusno. Užijete si teda príjemné teplé dni, pričom niektoré rána môžu byť ku koncu októbra už chladnejšie, no napriek tomu pôvabné.

Lieta sa aj z Bratislavy

Podľa Budgetyourtrip stojí deň na Sicílii 102 eur, pričom ceny ubytovania a služieb môžu byť v októbri, teda mimo hlavnej sezóny, nižšie. Čo sa týka dopravy, na Sicíliu sa dá pohodlne dostať lietadlom.

Z Viedne aj Budapešti lietajú priame spoje do Palerma, pričom let trvá 2 hodiny a cenovo spiatočnú letenku pre 1 osobu nájdete aktuálne napríklad aj za 51 eur. Lieta sa aj z Bratislavy, no do mesta Trapani – na západe ostrova, pričom letenky sú dostupné už od 55 eur a let trvá tiež len niečo vyše dvoch hodín.

Sumy uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho písania a môžu sa meniť.

V článku sa nachádzajú partnerské odkazy