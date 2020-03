V tele šupinavca našli koronavírus podobný ochoreniu COVID- 19

Vzniklo mnoho konšpiračných teórií. Niektorí ľudia sa nazdávali, že koronavírus bol vytvorený zámerne v laboratóriu, iní zas verili, že ľudia sa nakazili konzumáciou netopierov. V tele šupinavca sa však podarilo objaviť koronavírus, ktorý sa podobá na COVID-19.

Vedci pátrajú po pôvode koronavírusu

Pátranie po pôvode vírusu SARS-CoV-2 zaviedlo vedcov k zaujímavým zisteniam. Ako informuje portál Science Alert, v tele šupinavcov ilegálne dovezených do Číny sa podarilo objaviť vírus podobný tomu, ktorý v súčasnosti trápi tisícky nakazených ľudí. Vedci zdôrazňujú, že to neznamená, že šupinavce sú zodpovedné za vzniknutú pandémiu, zistenie však mení obchod so šupinavcami na časovanú bombu.

Pôvodne sa vedci nazdávali, že vírus sa objavil v tele netopierov podkovárov, ktoré obývajú provinciu Yunnan. Pandémia sa však začala šíriť z provincie Hubei, ktorá je od Yunnanu vzdialená vyše 1 000 kilometrov. Vedci teda museli netopiere ako zdroj nákazy vylúčiť, aj keď na trhovisku v Hubei sa pred pandémiou predávali rôzne zvieratá. Medzi inými boli na predaj aj šupinavce, keďže tie sú považované za delikatesu a časti ich tiel sa využívajú v tradičnej medicíne.

Ilegálny trh so zvieratami prekvitá

Vzorky tkanív zo šupinavca boli získané počas zásahov proti pašerákom a zo 43 vzoriek malo v sebe 6 RNA koronavírusu. Aj keď analýza ukázala, že nejde o COVID-19, množstvo sekvencií sa prekrývalo, čo naznačuje, že sú to príbuzné vírusy. Po tomto výskume boli odobraté vzorky tkanív z ďalších šupinavcov a výsledky boli podobné.

Nové genómy koronavírusu sú na 85,5 až 92,4 percenta zhodné s vírusom SARS-CoV-2. Aj keď nejde o priamy dôkaz, že existuje prepojenie medzi konzumáciou šupinavcov a prvým nakazeným človekom v Hubei, podľa vedcov je to dvihnutý varovný prst, keďže denne sa na trhu ocitnú stovky zvierat určených na konzumáciu. Navyše, mnohé sú dovezené ilegálne a človek nemôže vedieť, či sú zvieratá zdravé.