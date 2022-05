V tele mi ostali kusy skla, moje dieťa chceli rozsekať. Marianna z Mariupolskej pôrodnice prehovorila

Každá snímka ruskej agresie, ktorá ukazuje ľudské obete či zbombardované mestá, je odstrašujúcim príkladom rozpadu modernej demokracie a spoločnosti. V aktuálne prebiehajúcom konflitke je však zvykom, že viaceré zábery a príbehy sú označované aj ako falošné. Jedným z nich je aj prípad Marianny Vyshemirskej.

Fotografia ženy vo finálnom štádiu tehotenstva, ktorá je na úteku z rozbombardovanej pôrodnice sa stala jedným z najikonickejších obrázkov vojny na Ukrajine. Spolu s ňou však vznikla aj mimoriadna ruská dezinformačná kampaň.

Prežila bombardovanie, musela aj hejt na internete

Marianna Vyshemirsky v pyžame, s rozbitým čelom a zabalená do periny uprostred zdemolovaného mesta, tento záber videl v priebehu niekoľkých hodín celý svet. Fotografia bola zhotovená po ruskom nálete na Mariupoľ a odkaz tohto záberu bol natoľko silný, že sa o ňom diskutovalo aj v Bezpečnostnej rade OSN.

Keď však Marianna prežila jeden útok, čelila ďalšiemu náporu v podobe dezinformácií a nenávisti namiereným proti nej a jej rodine. Rusko sa samozrejme ihneď pokúsilo rozšíriť dezinformačnú kampaň proti týmto tvrdeniam.

Ruské spravodajstvo spolu s diplomatmi označili 29-ročnú Mariannu, že je herečka a okrem tehotnej poranenej ženy hrala v Mariupole aj nejakú druhú ženu, ktorá mala podľa ruskej strany predstierať zúfalstvo po nálete ruských rakiet aby zdiskreditovala Putinovu armádu.

Odkázali mi, že moje dieťa rozsekajú na kúsky

Niekoľko týždňov po tomto incidente sa k celej veci vyjadrila aj bloggerka Marianna. „Dostávala som vyhrážky, že ma prídu nájsť, že ma zabijú, že moje dieťa rozsekajú na kúsky,“ cituje jej vyjadrenie BBC.

„Rozhodla sa prísť na svet v ťažkej chvíli, ale je lepšie, že prišla za týchto okolností, ako vôbec.

Veci sa obrátili hore nohami,“ vysvetľuje Marianna o narodení dcéry Veroniky.

Život v Mariupole bol pred vojnou veľmi odlišný. Marianna propagovala kozmetické výrobky na sociálnych sieťach, zatiaľ čo jej manžel Yuri pracoval v oceliarni Azovstal. „Mali sme pokojný a jednoduchý život,“ hovorí.

Problémom bola agentúra, ktorá ju odfotila

Veci sa dramaticky zmenili v momente, keď Mariannu prijali do nemocnice. V ten deň sa totiž Mariupoľ stal najbombardovanejším mestom na Ukrajine. Nemocnicou otriasli prvé výbuchy 9. marca. „Počuli ste všetko lietať okolo, črepiny a tak. Ten zvuk mi zvonil v ušiach veľmi dlho.“

Ženy sa ukrývali v pivničných priestoroch nemocnice s ďalšími civilistami. Marianna utrpela rezné rany na čele a úlomky skla jej uviazli v koži, no lekár jej povedal, že stehy nepotrebuje.

Keď stála pred nemocnicou a čakala, kým si vyzdvihne svoje veci, odfotili ju novinári z Associated Press. Keď schádzala po schodoch a vychádzala z budovy, odfotili ju znova. A vtedy sa na prokremeľskom telegramovom kanáli prvýkrát objavili falošné obvinenia, že obrázky boli zinscenované.

Tieto nepravdy boli opakované a zosilnené vysokými ruskými predstaviteľmi a štátnymi médiami.

Dokonca tvrdili, že fotografia inej tehotnej ženy na nosidlách bola tiež Marianna, aj keď je jasné, že na fotkách sú iní ľudia. Paradoxne, Marianna vôbec nespomínala ruskú agresiu a dokonca sa aj zdržovala akýchkoľvek negatívnych poznámok na bombardovanie.

V tom čase bol jej Instagram zaplavený obviňujúcimi a výhražnými správami. Trollovanie, vyhrážanie aj falošné obvinenia jej pripadali šokujúce. „Bolo to naozaj urážlivé počuť to, pretože som to všetko prežila.“ dodáva pre BBC.