V Tatrách zavládol chaos: Mráz ochromil dopravu, ľudia ostali odrezaní od sveta. Na týchto miestach hrozí ďalšie sneženie

Tatranskú elektrickú železnicu ochromil mráz. Nepremávajú električky ani zubačka zo Štrby na Štrbské pleso. Ľudia sa nemajú ako dostať do práce či k lekárovi. Na náhradnú dopravu sa nevedia spoľahnúť, informuje web RTVS.

Niektoré električky už cez víkend ostali stáť priamo na trati. Ďalej ich nepustili zamrznuté troleje. Železničiari sa ich snažia dostať do staníc. „Z dôvodu aktuálnej poveternostnej situácie, tvorby námrazy na trakčnom vedení, sa prerušila doprava na tratiach tatranskej elektrickej železnice,“ informoval Denis Dymo z odboru komunikácie Železníc SR (ŽSR).

Situáciu zhoršuje to, že sa cestujúci nemôžu spoľahnúť ani na náhradnú autobusovú dopravu. Tá síce príde, no nie načas. Cez víkend však náhradné spoje nezabezpečili, doprava kolabovala. Mnohé úseky trate sú stále neprejazdné.

Hrozia snehové jazyky a záveje

Podľa iMeteo nás aj zajtra čaká sneženie. Zasiahnutá bude najmä Podunajská nížina, napadnúť by však malo len niekoľko centimetrov snehu. V niektorých okresoch západného Slovenska treba naďalej počítať so silnejším vetrom. V niektorých okresoch krajného západu sa môžu vytvárať snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Výstrahy pred vetrom platia pre okresy Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Ojedinele tam môže dosiahnuť vietor priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomínajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do utorka (5. 12.) do 6.00 h.

V okresoch Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica a Skalica si treba dávať pozor na snehové jazyky a záveje. „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia do utorka do 10.00 h.