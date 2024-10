V skrini v múzeu našli nechutnú zhnitú hlavu vyhynutého tasmánskeho tigra. Tá môže byť ale kľúčová pri jeho oživení

Prinavrátiť na svet niektoré vyhynuté živočíchy je stále len doménou sci-fi filmov. Dobrým príkladom je napríklad Jurský park a oživenie dinosaurov, kde vedci nemajú šancu získať použiteľné vzorky na to, aby mohli zviera replikovať. Stále istým „sci-fi“, avšak už o trochu reálnejším, je prinavrátenie k životu vyhynutých mamutov, aj keď aj tam sa skôr hovorí o akomsi hybridovi a nie o plnohodnotnom mamutovi. A potom je tu tasmánsky tiger, kde je jeho oživenie teraz už nie sci-fi, ale realita.

Niekedy môže k úspechu prispieť aj skutočná náhoda. Svoje o tom vedia vedci, ktorí sa snažia prinavrátiť vyhynutého tasmánskeho tigra, oficiálne vakovlka tasmánskeho (Thylacinus cynocephalus), naspäť k životu. Posledný známy žijúci jedinec zomrel pritom v roku 1936 v zoo. K jeho smrti vo voľnej prírode prispeli najmä ľudia, ktorí kolonizovali Tasmániu a priniesli jeho najväčšieho konkurenta — psa. Tasmánsky tiger bol tiež lovený a kombinácia týchto faktorov prispela až k jeho zániku.

Vedci ale stále dúfajú, že by toto zviera, po zostavení jeho genómu, mohlo byť opäť prinavrátené k životu. Ako píše The Guardian, pred časom sa udiala naozaj veľmi dôležitá náhoda, keď vedci v melbournskom múzeu objavili v zadnej časti skrine dobre zachovanú hlavu tasmánskeho tigra.

„Bola to doslova hlava vo vedre s etanolom, ktorá sa tam nachádzala asi 110 rokov,“ povedal profesor Andrew Pask, ktorý sa venuje práve oživovaniu tohto zvieraťa a dodáva, že pohľad na lebku zasiahnutú hnilobou bol dosť hrozný.

