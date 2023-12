V sklade zbraní v pásme Gazy sa objavilo slovenské EČV z Košíc. To, ako sa tam dostalo, známe nie je

Oficiálny účet štátu Izrael zverejnil na sociálnej sieti X video zo skladu zbraní v pásme Gazy. Na videu je možné vidieť okrem zbraní, munície či granátov aj tabuľu s evidenčným číslom vozidla z Košíc, informuje portál news.refresher.sk. Zbrane sa našli v detskej izbe, ktorá bola zrejme využívaná ako skrýša. To, ako sa tam toto EČV dostalo, známe nie je.

The @IDF uncovered kalashnikovs, grenades, and RPGs in a children’s room in Gaza.

Hamas continues to intentionally endanger innocent Palestinians.

📸 @IDF #FreeGazaFromHamas pic.twitter.com/WAoOZv1wTb

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) December 26, 2023