V seriáli Young Sheldon sa objavili nové skutočnosti: Finále The Big Bang Theory teraz dáva srdcervúcejší význam

Tvorcovia seriálu Young Sheldon radi odkazujú na pôvodný sitkom The Big Bang Theory. A niekedy sa im darí niektoré veci aj riadne dovysvetliť. Stalo sa tak aj v jesennom finále aktuálnej 6. série seriálu Young Sheldon.

Jesenné finále aktuálnej 6. série seriálu Young Sheldon spravilo z celkového finále sitkomu Teórie veľkého tresku (The Big Bang Theory) ešte srdcervúcejšiu udalosť. Okrem toho, že malý Shledon v ňom odhalil nové skutočnosti o tom, ako žil so svojou rodinou v Texase, tvorcovia ukázali aj zážitky z detstva, ktoré pomohli formovať jeho dospelý pohľad na svet. To zahŕňalo, samozrejme, aj jeho ťažkosti s nadväzovaním sociálnych kontaktov. Jesenné finále spin-offu Young Sheldon hlbšie rozobral web Screen Rant.

Prečo sa spoliehal len sám na seba?

Sheldonov príbeh sa v aktuálne vysielanej šiestej sérii sústredí okrem iného aj na jeho snahu o vytvorenie databázy rôznych grantov. Celé sa to ale začne komplikovať, keď niektorí ľudia z East Texas Tech prejavia záujem o kúpu jeho projektu. Aj toto podľa webu Screen Rant môže byť dôvodom, prečo je Sheldon k ostatným odpornejší v TBBT než v začiatkoch, ktoré ukazuje Young Sheldon. Práve v mladom veku sa totiž obľúbený génius učí starať sa sám o seba.

Práve táto skúsenosť ale tiež vysvetľuje, ako Sheldon vidí svoju budúcnosť. Veľmi dobre si totiž uvedomuje svoje preferencie do života a nedostatočne rozvinuté sociálne zručnosti. A práve tým odkazuje na záverečnú Sheldonovu reč vo finále TBBT. V ňom si postava Sheldona Coopera prevzala prestížnu Nobelovu cenu.

Sám celý život nezostal

Ako Screen Rnat pripomína, práve to, čo sme vo finále sitkomu TBBT videli, bolo nepochybne tým najlepším poslaním, aké mohli tvorcovia postave Sheldona vymyslieť. No a v snahe nájsť tú najlepšiu paralelu k tomuto celému, ho mladý Sheldon o pár desaťročí skôr ukazuje, ako je doma extrémne osamelý, pretože sa nikto neobjavil na jeho párty určenej na počúvanie vyhlásení víťazov Nobelovej ceny.

Práve táto skúsenosť mohla pravdepodobne formovať jeho skepticizmus o tom, ako by mohla vyzerať jeho budúcnosť za predpokladu, že bude celý život sám. A ako tiež prezradil, nikdy ani nedúfal, že by sa mohol v budúcnosti oženiť a mať deti. Finále TBBT ho ale ukázalo šťastne zamilovaného, s priateľmi navôkol a s Nobelovkou v rukách.