V sanitke mala byť ešte nažive: Dokument Netflixu odhaľuje nezverejnené informácie o smrti Marilyn Monroe

Marilyn Monroe si mnohí pamätajú najmä vďaka jej kráse a šarmu. Stihla si zahrať aj v niekoľkých filmoch. Žiaľ, tento svet opustila priskoro, zomrela, keď mala len 36 rokov. Čo sa však vlastne s Marilyn Monroe v deň jej smrti stalo?

Predávkovala sa liekmi na spanie

Aj keď od jej smrti ubehli už desiatky rokov, svet si stále Marilyn Monroe pamätá ako jednu z najkrajších a najočarujúcejších žien v dejinách. Nechýbal jej ani talent, ako informuje portál Unilad, zahrala si napríklad vo filme Páni majú radšej blondínky či v komédii Niekto to rád horúce.

Písal sa 5. august 1962, keď hviezdu našli o 3:30 ráno vo veku 36 rokov v posteli bez známok života. V jej domove v Brentwoode ju objavil jej psychiater Ralph Greenson. Na nočnom stolíku stála prázdna fľaštička, v ktorej boli lieky na spanie. Greenson sa do jej spálne musel vlámať po tom, čo ho privolala chyžná. Keď sa totiž uprostred noci zobudila, všimla si, že v izbe Marilyn sa stále svieti no dvere boli zamknuté.

Lekár Hyman Engelberg, ktorý na miesto prišiel spolu s políciou, jej už nedokázal pomôcť, prehlásil, že Marilyn Monroe zomrela. Odohralo sa to ale naozaj takto? Nový dokument s názvom The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tape, ktorý si môžete pozrieť na Netflixe mapuje, čo sa v skutočnosti s herečkou a modelkou stalo.

Mohol ju niekto zavraždiť?

Súčasťou dokumentu sú záznamy a rozhovory, ktoré doteraz neboli zverejnené. Zameriava sa na udalosti osudnej noci a na ľudí, ktorí mali k ikone blízko. Majiteľ spoločnosti vlastniacej sanitku, ktorá prevážala Marilyn do nemocnice, Walter Schaefer, napríklad tvrdí, že herečka bola v čase prevozu ešte nažive. Potvrdiť to mal šofér sanitky Ken Hunter.

Schaeferove tvrdenia podporil aj novinár John Sherlock. Podľa neho Greenson sám povedal, že Marilyn žila, keď ju našiel, zomrieť mala skutočne až počas prevozu do nemocnice. Greenson ju mal v sanitke sprevádzať. Po tom, čo v nej Marilyn zomrela, ju údajne odviezli späť do jej domu. Stále však trvá na tom, že Monroe zomrela na následky predávkovania barbiturátmi.

Samozrejme, herečkina smrť je opradená množstvom konšpiračných teórií. Jedna z nich napríklad hovorí, že bola zavraždená z politických dôvodov. To, či skutočne mohlo ísť o vraždu, vyšetrovala polícia aj v roku 1982, teda 20 rokov po jej smrti. Opäť však došli k záveru, že Marilyn si siahla na život sama alebo sa liekmi na spanie predávkovala nechtiac. Viac o dohadoch týkajúcich sa jej smrti sa dozviete v dokumente.