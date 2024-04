V sanitkách nosili namiesto pacientov drevo, za vodu a plyn neplatili: Kontroverzná nemocnica má problém, ide do dražby

Situácia v slovenskom zdravotníctve vo všeobecnosti nie je najlepšia, no nemocnica v Hnúšti je skutočným unikátom. Jej minulosť sa spája s viacerými bizarnými situáciami, pričom v súčasnosti ju dobehli nakopené dlhy v stovkách tisíc eur. Banka ju tak posiela do dražby, informuje o tom portál Index.

Namiesto pacientov bolo v sanitkách drevo

Ako v článku píše Index, budúcnosť nemocnice je v tejto chvíli otázna. Nejde ale o žiadne veľké prekvapenie, nakoľko sa zariadenie prezentovalo v negatívnom svetle aj v minulosti. Do roku 2006 bolo prevádzkovateľom nemocnice mesto Hnúšťa, v dôsledku náročnej ekonomickej prevádzky ju potom prevzal bývalý kulturista Peter Molnár, a to aj napriek tomu, že sa o ňu uchádzali aj dvaja lekári.

Nový majiteľ sa už od začiatku snažil zlepšiť ekonomický chod zdravotníckeho zariadenia, a tiež chcel postupne ešte do konca roku 2006 splatiť aj dlhy. To sa, bohužiaľ, nepodarilo a na nemocnicu sa kopili ďalšie problémy. Po roku 2010 pre nerentabilitu zrušila detské a chirurgické oddelenie, pričom v roku 2011 sa do médií dostali informácie, podľa ktorých sanitky namiesto pacientov vozili drevené dosky.

„Molnár vysvetľoval, že nezískali licenciu na poskytovanie rýchlej zdravotnej pomoci, a tak sanitky využívajú pri rekonštrukcii,“ píše Index. Okrem toho sa mali na nemocnicu valiť dlhy z vodárenskej a plynárenskej spoločnosti, a to aj napriek tomu, že to majiteľ v prípade plynu popieral. Problém s vodou mal tiež kuriózne riešenie, nakoľko po odpojení od odberného miesta sa zariadenie nelegálne pripojilo na iné.

Banka ju poslala do dražby

V roku 2012 došlo k ďalšej zmene prevádzkovateľa nemocnice, jediným štatutárom neziskovky, ktorá nemocnicu prebrala, bola manželka Petra Molnára. Toho v lete 2013 zadržali pre podozrenie z úverového podvodu kukláči. Samotná nemocnica pravidelne obsadzovala v rebríčkoch kvality tie najhoršie pozície v rámci celej krajiny, charakterizovali ju zmeny vo vedení a kopenie dlhov. V súčasnosti čelí ďalšiemu problému, keďže ju Fio banka poslala do dražby. Tá sa síce nateraz odložila, no viac svetla do prípadu vnesú až najbližšie týždne.

Podľa prevádzkovateľa by zatiaľ chod nemocnice v Hnúšti nemal byť ohrozený, no uvidíme, akým spôsobom sa pohne situácia okolo spomínanej dražby. Podľa Indexu veľa iných možností majitelia nemajú.