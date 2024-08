V ruskom väzení došlo k vzbure: Väzni zaútočili na dozorcov, najmenej jedného zabili. Nad objektom prevzali kontrolu

Skupina väzňov v trestaneckej kolónii v meste Surovikino v ruskej Volgogradskej oblasti sa vzbúrila a zaútočila na zamestnancov väzenia. Niekoľko z nich drží ako rukojemníkov. Najmenej jedného zamestnanca väzni zabili.

V piatok to uviedla ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN). Na sociálnych sieťach sa tiež šíri video útočníkov, ktorí sa prihlásili k Islamskému štátu (IS) a tvrdia, že nad väzením prevzali kontrolu. TASR informácie prevzala z agentúr TASS, Reuters a AFP.

„Odsúdení vzali ako rukojemníkov zamestnancov nápravného zariadenia (IK-19). V súčasnosti sa podnikajú opatrenia na oslobodenie rukojemníkov. Došlo aj k obetiam na životoch,“ uvádza sa vo vyhlásení FSIN. Útok sa podľa FSIN udial na zasadnutí disciplinárnej komisie, ktorá posudzuje prípady recidivistov.

⚡⚡⚡In the Volgograd region, prisoners of colony No. 19 took hostages, there are dead and wounded, – Russian media with reference to the Federal Penitentiary Service

The prisoners also said that they had homemade explosives, which they threatened to detonate, Russian public… pic.twitter.com/4Op94tcfEj

— News.Az (@news_az) August 23, 2024