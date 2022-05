V roku 1943 zasiahol americké mesto záhadný fenomén. Teplota sa zmenila za 2 minúty o 30 stupňov, okná okamžite praskali

Náhle zmeny teploty a počasia sú v našich končinách typické pre apríl. V Južnej Dakote (USA) zase domáci obyvatelia vtipkujú, že ak sa vám nepáči aktuálne počasie, máte chvíľu počkať a ono sa rapídne zmení. To, že nemusí ísť úplne o vtip, by vám vedeli porozprávať tí najstarší obyvatelia tohto štátu, konkrétne pamätníci z mesta Spearfish.

V článku sa dozviete: Kde sa mesto Spearfish nachádza

Ako ho rekordná zmena teploty zapísala do dejín

Čo spôsobilo drastickú zmenu teploty

Premenlivé počasie tu bolo vždy

Premenlivé počasie v Južnej Dakote nie je pre domácich obyvateľov nič nové. Štát sa nachádza na severe USA v centrálnej časti krajiny a od hranice s Kanadou ho rozdeľuje len susedná Severná Dakota na severe. Keď hovoríme o zmenách počasia, výnimočné je mesto Spearfish, ktoré nájdeme v západnej časti štátu Južná Dakota. Z jednej strany je mesto obklopené pohorím Black Hills, ktoré sa týči do výšky približne 2200 metrov nad morom, z druhej strany sú veľké pláne.

Meniace sa počasie s kolísavými teplotami tu nájdeme v každom ročnom období, predovšetkým však v zime. V meste Spearfish bola napríklad v januári 1921 nameraná rekordná teplota neuveriteľných 26 stupňov Celzia. Počasie si však v týchto končinách o pár rokov pripravilo ešte väčší extrém, ktorý sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov.

Zaujímavosťou je, že pohorie Black Hills Američania nepoznajú len v súvislosti s teplotným svetovým rekordom, ale najmä ako stredisko cestovného ruchu. Nachádza sa v ňom totiž Mount Rushmore s ikonickým pamätníkom, ktorý zachytáva tváre štyroch významných bývalých prezidentov USA – Washingtona, Jeffersona, Lincolna a Roosevelta.

Rekordný deň

22. január 1943 sa navždy zapísal do histórie. A to nie iba do histórie mesta Spearfish, ale aj do tej svetovej. Ako uvádza niekoľko zdrojov, ráno začali obyvatelia svoj deň pri teplote -20 stupňov Celzia (v prepočte -4 Fahrenheity). Na tú dobu to bolo pomerne bežné a ani takéto januárové mínusové teploty neboli ničím nezvyčajnýmé. Ešte približne o 7:30 ráno sa teplota držala na spomínanej mínusovej úrovni, no už o 2 minúty bolo všetko inak.

Spôsobil to takzvaný Chinook wind (vietor) – teda teplý suchý vietor, ktorý zvykne v týchto končinách viať až koncom zimy. Vietor zafúkal smerom od Black Hills do doliny k mestu Spearfish a v priebehu dvoch minút oteplil vzduch na takmer 10 stupňov Celzia. Hovoríme tu o svetovom rekorde v zmene teploty, ktorý nebol dodnes prekonaný. V nasledujúcich minútach teplota ešte stúpla na hodnotu 12 stupňov Celzia, ktorá bola nameraná okolo 9:00. Vietor postupne prestal fúkať a za necelú polhodinu teplota spadla na pôvodnú rannú mínusovú hodnotu.

Tieto zmeny boli tak rýchle, že okná a sklenené výklady v meste Spearfish začali praskať. Náhly pokles teploty spôsobil problémy aj motoristom, ktorým pri opätovnom ochladení úplne zamrzli čelné sklá na autách a doprava sa musela zastaviť. Situácia neprospela ani rastlinstvu, ktoré bolo na krátku chvíľu rozmrazené a po chvíli opäť zamrzlo.

„Požierač snehu“

Vietor Chinook je často označovaný ako „požierač snehu“, keďže dokáže veľmi rýchlo roztopiť snehovú pokrývku na svahoch pohorí. O tejto senzácii hneď písali mnohé americké médiá, podľa ktorých sa takéto výkyvy udiali aj v minulosti. Pomenovanie „požierač snehu“ dostal tento vietor ešte od domorodých Američanov, ktorí sa nazývali rovnomenne „Chinook“ a ktorí takto označovali opisovaný fenomén – v priebehu doslova niekoľkých minút dokázal takýto vietor úplne odstrániť snehovú vrstvu z pohoria.

Tento kmeň žil pôvodne na severozápade USA, odkiaľ fúka tichomorský teplý vietor. Počas rekordného dňa v roku 1943 sa na svahoch Black Hills nachádzala frontálna hranica, ktorá oddeľovala extrémne studený arktický vzduch od spomínaného teplejšieho tichomorského vzduchu. Ako vysvetlila meteorologička Susan Sandersová, teplejší vzduch prišiel a vytlačil ten studený. Keď vietor za krátky čas utíchol, studený vzduch sa okamžite vrátil a teplota sa vrátila na pôvodnú hodnotu.

Je pozoruhodné, že v tom čase prebiehala druhá svetová vojna a väčšina americkej pozornosti smerovala pochopiteľne práve k nej. Vojna mala v médiách veľký priestor a za dlhé mesiace bolo len málo iných správ, ktoré od nej dokázali odtrhnúť pozornosť. Informácia o rekordnej zmene teploty v meste Spearfish však celonárodnú pozornosť získala a podarilo sa jej aspoň na chvíľu odvrátiť zrak ľudí od prebiehajúceho konfliktu.

Tento meteorologický unikát nebol do dnešného dňa prekonaný a slúži ako zaujímavý príklad sily prírody, ktorá dokázala ľudí neraz poriadne prekvapiť a paralyzovať. V súčasnosti je náročné odhadnúť, či bude tento svetový rekord ešte niekedy prekonaný.