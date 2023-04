V Prešove otvorili špajzu, z ktorej si môžete odniesť, čo chcete: Unikátny projekt má slúžiť širokej verejnosti

Dnes na Slovensku, aj vo svete, pôsobí množstvo organizácií, ktoré sa snažia svojou aktivitou pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Rovnakú misiu má aj prešovské združenie Podaj ďalej, ktoré okrem iných aktivít prevádzkuje aj tzv. Špajzu. Ide o miesto, kam môže hocikto prísť a vziať si to, čo v tej chvíli potrebuje.

V článku sa dozviete aj: kto stojí za projektom Špajza;

prečo s tým začali;

čo ľudia najčastejšie nosia do Špajze;

akí ľudia si po tovar chodia;

s akými ohlasmi sa stretli.

Prísť do obchodu, vziať si ľubovoľný tovar a odísť bez zaplatenia, v podstate ako vo vlastnej špajze. Práve takýto koncept nájdete v Prešove na Hlavnej ulici, kde združenie za pomoci dobrovoľníkov rozbehlo unikátnu Špajzu. Hlavná myšlienka je jasná, udržateľnosť a čo najmenšie plytvanie potravinami, či ostatnými pomôckami do domácnosti.

Za týmto nápadom stojí organizácia Podaj ďalej, ktorej myšlienka v tejto veci znie Daruj, vezmi a neplytvaj. „Keďže už niekoľko rokov skúšame a vymýšľame nové formy pomoci, myšlienka vznikla spontánne, ako ďalší druh pomoci. Chceli sme, aby táto pomoc bola zameraná na pomoc nielen ľuďom v núdzi, ale všetkým, ktorí v ten daný moment potrebujú podať pomocnú ruku,“ opísala pre interez.sk dôvod založenia tohto konceptu Viera Potášová z OZ Podaj ďalej.

Cieľom je neplytvať potravinami

Zaťaženie našej planéty odpadom, ktorého významnú časť tvorí práve vyhodené jedlo a predmety spojené s distribúciou jedla (platy a pod.), je veľkým problémom celej populácie. Ako informuje aj portál Greenly, takmer tretina vyprodukovaného jedla skončí v koši, čo ročne tvorí až 2, 5 miliardy ton odpadu.

„Cieľom je hlavne neplytvať s potravinami, ktoré už nie sú, alebo nestihnú byť v domácnosti využité. Plytvanie, konkrétne plytvanie potravinami, je celosvetový problém, ktorý sa týka každého z nás. Nielen Slováci nakupujú oveľa viac jedla, ako dokážu spotrebovať,“ dodáva Potášová k cieľu založenia Špajze.

Ohlasy sú úžasné

Projekt sa chytil postupne nielen u tých, ktorí ho priamo navštevujú, ale získal aj množstvo podporovateľov. „Ohlasy verejnosti sú úžasné. Priznám sa, že sme také pozitívne ohlasy ani nečakali, keďže tento milý nápad nepovažujeme za niečo svetoborné, aj keď Špajzu radíme medzi naše najefektívnejšie projekty pomoci.“

Nosí sa jedlo, ale tiež drogéria

Špajza, ktorá je otvorená a pripravená prijať, no najmä pomôcť ľuďom dostať sa k potrebným tovarom, je otvorená každý pracovný deň medzi 13:00 a 16:00, pričom do prevádzky chodia ľudia z rôznych sociálnych skupín a odnášajú si veci, primárne potraviny, ktoré sú pred koncom dátumu spotreby.

V našom rozhovore sme sa Viery Potášovej pýtali aj na to, čo vlastne najčastejšie nosia darcovia do Špajze. „Najčastejšie ľudia nosia čaje, kávu, múku, cestoviny, ryžu, sladkosti, drogériový tovar – šampóny, sprchovacie gély a podobne,“ ozrejmila. Pre tých, ktorí si do obchodu prídu niečo vziať, majú len jednu podmienku, a síce, že maximálne počet tovarov, ktorý si môžete odniesť z jednej návštevy, je stanovený na tri kusy.

Ľudia sa najprv hanbili, dnes tam chodí ktokoľvek