V predaji sa objavil nebezpečný kuchynský výrobok: Môže ohroziť vaše zdravie, nekupujte a nepoužívajte ho

Ak plánujete kúpu nových kuchynských potrieb, dajte si pozor na tento produkt. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky varuje pred touto naberačkou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade odobral v nemenovanej obchodnej sieti výrobok s názvom Naberačka, ITEM NO:21563, EAN kód 7521890215631, materiálové zloženie melamín, krajina pôvodu Čína. Zistilo sa, že je nevyhovujúca, nesplnila kritériá a nemala by prísť do styku s potravinami.

Na základe skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami sa zistilo, že naberačka nespĺňa požiadavky nariadenia o plastových materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami.

„Testované vzorky obsahovali formaldehyd v rozpätí 174 – 216 mg/kg, čiže nespĺňali požiadavky v parametri obsah formaldehydu, ktorého špecifický migračný limit je 15 mg/kg,“ uvádza úrad.

Úrady verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Spotrebiteľom odporúča, aby ho nekupovali. Ak už náhodou túto naberačku máte doma nepoužívajte ju a vráťte ju do predajne.