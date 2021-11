V pondelok odhalili PCR testy 6 739 pozitívnych, covidu podľahlo ďalších 66 ľudí. Do nemocníc prijali 161 pacientov

Na Slovensku pribudlo v pondelok (23.11.) 6 739 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 23 107 PCR testov. Celkovo tak evidujeme XX pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Najviac pozitívnych hlási Bratislavský kraj

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 161, v nemocniciach je 3 182 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 13 985, za uplynulý deň pribudlo 66 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 4 772, momentálne ich je 2 591 618.

Najviac pozitívne testovaných PCR testami zachytili laboratóriá v Bratislavskom kraji, a to 1 197. Nasleduje Žilinský kraj s 1 125 novými prípadmi, Trenčiansky s 920, Prešovský s 905, Košický s 861, Trnavský s 696, Nitriansky s 546 a Banskobystrický s 489 novými prípadmi.

Medzi pozitívne zachytenými PCR testami bolo viac ako 70 percent nezaočkovaných. Čo sa týka antigénového testovania, pribudlo 3 093 pozitívnych, viac ako 72 percent z nich sa doteraz nezaočkovalo. Celkovo laboratóriá v pondelok vyhodnotili 47 610 antigénnych testov.

„Počet pacientov v nemocniciach stúpol. Je v nich 3 182 ľudí, na JIS je 300 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 258 osôb. Takmer 83 percent z pacientov v nemocniciach nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky,” doplnila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Prvú dávku vakcíny podľa rezortu zdravotníctva dostalo 2 591 618 Slovákov. Za predchádzajúci deň pribudlo 4 772 prvoočkovancov, druhú dávku dostalo 1 034 ľudí. Celkovo je tak na Slovensku plne zaočkovaných 2 336 040 ľudí. Tretiu dávku už dostalo celkovo 292 627 osôb, pričom za uplynulý deň sa preočkovalo 9 911 ľudí.

Celkový počet úmrtí „na COVID” dosahuje na Slovensku 13 985 a celkový počet úmrtí „s COVIDOM” 2 649.

Keby bolo viac zaočkovaných, lockdown by nehrozil

Úvahy o lockdowne by vôbec nemuseli byť, ak by bolo na Slovensku viac zaočkovaných. Napriek tomu štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) teší, že záujem o očkovanie rastie aj napriek cynickej antikampani veľkej časti opozície. Klus to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.

Klus skonštatoval, že ak by bolo na Slovensku zaočkovaných 100 percent občanov, tak by bolo v nemocniciach nie 3 021, ale približne 600 pacientov, čo považuje za výrazný rozdiel. „Aj preto tvrdím, že to máme v rukách my všetci. Každý z nás je zodpovedný za to, či túto situáciu zvládneme. A preto ma veľmi teší, že záujem o očkovanie proti koronavírusu práve v týchto dňoch rapídne rastie,“ vyhlásil.

Štátny tajomník uviedol za príklad aj Rakúsko, kde došlo v posledných dňoch tiež k nárastu záujmu o očkovanie. Podobne je tomu aj v Maďarsku a Českej republike. Poukazuje na fakt, že krajiny s väčšou mierou zaočkovanosti majú nižší počet úmrtí a prázdnejšie nemocnice a mnohé z nich si môžu dovoliť aj miernejšie opatrenia.

„Neplatia teda populistické a demagogické tvrdenia nezodpovednej časti opozície o tom, že krajiny s vysokou zaočkovanosťou majú rovnaké problémy v nemocniciach ako my,“ uzavrel.