V Poľsku objavili doteraz najvzácnejší poklad: Otec so synom našli mince v hodnote viac ako 115 000 eur

Poľské združenie hľadačov pokladov Husaria sa pôvodne snažilo nájsť obchodnú cestu z čias rímskej éry. Namiesto toho ale nečakane narazilo na poklad, z ktorého všetkým padla sánka. Našli skrýšu, v ktorej sa ukrývali mince zo 16. a 17. storočia.

Našli nevídaný poklad

Podľa archeológa Piotra Dudu ide zrejme o jeden z najväčších a najvzácnejších objavov tohto druhu, aké sa kedy v Poľsku podarili. Ako informuje web Acheology News, v posledných rokoch sa podarilo objaviť už viacero skrýš s mincami z dávnych čias. Teraz sa ale Szymonovi Milewskemu a jeho otcovi Slawomirovi podarilo nájsť mince zo 16. a 17. storočia v odhadovanej hodnote 500 000 poľských zlotých (v prepočte viac ako 115 000 eur).

Zaujímavé je okrem iného aj to, že mince pochádzajú z rôznych častí Európy, vrátane Saska, Brandenburska a Španielskeho Nizozemska. Nález šokoval aj numizmatikov. Niektoré z nájdených mincí sú natoľko vzácne, že o nich ledva nájdete zmienky aj v historických katalógoch. Duda a ďalší experti majú niekoľko teórií o tom, ako sa mince ocitli v lese neďaleko oblasti Pomiechówek.

Ako sa sem mince dostali?

Jedna z hypotéz hovorí, že peniaze tu mohol ukryť vojak bojujúci v tridsaťročnej vojne alebo počas švédsko-poľských konfliktov, ku ktorým došlo v polovici 16. storočia. Ďalšou možnosťou je, že bohatý obchodník zakopal svoj poklad neďaleko hostinca, ktorý sa kedysi nachádzal v tejto oblasti, s úmyslom opäť sa k nemu vrátiť neskôr. Tento plán mu však z nejakých dôvodov zrejme nevyšiel. Ak by tu mince ukryl žoldnier, mohlo by to vysvetliť ich rôznorodý pôvod.

Pochopiteľne, z objavu sú veľmi nadšení aj samotní nálezcovia, ako aj celá skupina Husaria. Pôvodne sa totiž Slawomir a jeho syn domnievali, že našli ruské kopejky. Čakalo ich ale obrovské prekvapenie. Mince boli dočasne odovzdané do rúk Mazovskému krajskému pamiatkovému úradu.