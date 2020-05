V poľskej dedinke sa prvýkrát po 10 rokoch narodil chlapec. Pomenujú po ňom ulicu

Predsa si však vyslúžila pozornosť sveta a to tým, že sa tu od roku 2010 nenarodil ani jediný chlapec. Po 10 rokoch však došlo k nečakanej zmene, v poľskej dedinke sa narodil chlapec menom Bartek.

Ako informuje portál Daily Mail, v poľskej dedinke Miejsce Odrzanskie sa po 10 rokoch prvýkrát narodil chlapec. Dedinka má 300 obyvateľov a do povedomia sa dostala minulý rok, keď sa starosta Rajmund Frischko rozhodol ponúknuť odmenu rodine, do ktorej sa po 10 rokoch konečne narodí chlapec.

Dedinka bola okamžite označená za zvláštnu a od odborníkov a laikov sa začalo sypať množstvo rád. Napríklad, niektorím mladým ženám odporúčali, aby sa pred počatím potomka stravovali potravou bohatou na vápnik, iní zas odporúčali nechať pod manželskou posteľou odloženú sekeru.

Imagine living in a world with no boys.#tukonews #MiejsceOdrzanskie https://t.co/47FregNs40

— Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) August 14, 2019