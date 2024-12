Polícia prehľadávala kancelárie opozície: Jedného z politikov mala zbiť do bezvedomia a spolu s ďalšími ho zadržať

Gruzínska polícia v stredu zadržala v Tbilisi Nika Gvaramiu, predstaviteľa opozičnej Koalície za zmenu. Politika policajti bili a upadol do bezvedomia, uviedla jeho strana. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.

Koalícia za zmenu zverejnila na sociálnej sieti X video, ako Gvaramiu za ruky a nohy nesie po schodoch niekoľko mužov. Agentúra Reuters nemohla nezávisle overiť informáciu, že polícia Gvaramiu aj bila. Podľa hovorkyne strany zadržali aj ďalších členov Koalície za zmenu.

BREAKING: @NikaGvaramia212 one of the leaders of Coalition 4 Change @CoalitionGEO was dragged by the police and thrown into a detention car as he was physically assaulted and unconscious. This happened at the @GIRCHIMF – @DroaParty office at Sharashidze Street. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/tfO1j1BZWv

— Coalition 4 Change 🇬🇪🇪🇺 (@CoalitionGEO) December 4, 2024