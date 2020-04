V opustenom japonskom akváriu umrela samička delfína Honey. Hlad však nebol dôvodom jej smrti

Svet je aktuálne zasiahnutý koronakrízou a smutných správ je každý deň neúrekom zo všetkých kútov planéty. Žiaľ, pridáva sa k ním ďalšia. V opustenom japonskom akváriu umrela samička delfína menom Honey. Príčinou jej uhynutia bola s najväčšou pravdepodobnosťou osamelosť.

Smutný príbeh nedávno priniesol britský portál LAD Bible. V dávno opustenom japonskom akváriu neďaleko Tokia zomrela v nádrži samička delfína Honey. O jej smrti sa svet dozvedel po tom, čo sa opusteného delfína pokúšala zachrániť organizácia The Dolphin Project. Už viackrát sa ju členovia tejto skupiny pokúšali z opusteného akvária dostať na slobodu, všetky pokusy o jej odkúpenie však vždy skončili neúspechom.

Chýbala jej sociálna interakcia

Honey pritom nebola jediným živočíchom, ktorý opustené japonské Marine Park Aquarium obýval. Okrem nej v ňom zostalo aj 46 tučniakov, stovky rýb a plazov. Park bol pritom zatvorený a zamestnancami opustený ešte v roku 2018, nie všetky zvieratá sa však podarilo premiestniť do iných zariadení či vypustiť do voľnej prírody. Určený bol však jeden zamestnanec, ktorý sa o zvieratá v opustenom parku ma starať a kŕmiť ich. Vyzerá to teda tak, že Honey nezomrela na to, že by mala nedostatok jedla. Dôvodom jej skonania je osamelosť a to, že celé dni nikoho nevidela, opísala organizácia The Dolphin Project situáciu na svojom webe.

„Vo februári tohto roka sme sa opäť spojili s našimi japonskými kolegami s požiadavkou o odkúpenie Honey, aby mohla zostarnúť v pokoji a pri všetkej dôstojnosti. Všetky dohady však skončili začiatkom marca, kedy sa ukázalo, že Honey nemá šancu prežiť. 29. marca napokon Honey vo svojej nádrži zomrela,“ uvádza sa v stanovisku záchrannej organizácie na webovej stránke. Zábery posledných dní života opustenej Honey si môžete pozrieť na videu nižšie.

Delfínov v opustených parkoch je viacero

Honey pritom nebola jediným delfínom, ktorého sa snažila organizácia The Dolphin Project zachrániť. Podobných opustených akvárií je po svete viac. V rovnakej alebo podobnej situácii ako Honey sa ocitli aj delfíny naprieč Spojenými štátmi americkými, ale aj v Južnej Kórei, na Haiti, v Indonézii, Guatemale, Nikarague, Kolumbii či Brazílii.

„V mnohých prípadoch sme dokázali tieto cicavce úspešne rehabilitovať a vypustiť na slobodu,“ uvádza organizácia. V prípade Honey to však kvôli úradným problémom nestihli.

Krach kvôli zemetraseniu

Smutný príbeh delfína sa začal v roku 2005, kedy ju zajali počas lovu a umiestnili do vodného parku, kde bola dlhé roky jednou z atrakcií pre návštevníkov. Po zemetrasení a následných vlnách cunami v roku 2011 však záujem o Marine Park Aquarium v Inubosaki zo strany návštevníkov postupne klesal a jeho vlastníci sa museli vysporiadať s prudkým poklesom tržieb z návštevnosti. To malo za následok krach a následné spustnutie miesta. Aj keď sa parku napokon podarilo nájsť nového kupcu a majiteľa, bolo ťažké opäť prilákať návštevníkov, kvôli čomu napokon úplne skrachoval.