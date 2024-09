V okolí Mariánskej priekopy sa 10 rokov ozýval záhadný zvuk: Vedcom sa konečne podarilo odhaliť jeho zdroj

Vedcov v roku 2014 prekvapilo, keď sa im v okolí Mariánskej priekopy podarilo zachytiť zvláštny zvuk. Dlhé roky ho nedokázali identifikovať. Teraz sa im to ale pravdepodobne konečne podarilo.

Zvuky ako zo Star Wars

Ako informuje web Live Science, vedcom sa konečne podarilo identifikovať zdroj záhadných zvukov, ktoré vychádzajú z okolia najhlbšej oceánskej priekopy. Ukázalo sa, že to, čo znie ako zvuk vychádzajúci z nejakej sci-fi vesmírnej lode, je v skutočnosti volanie veľryby Balaenoptera edeni. Podľa odborníkov veľryby zvuk využívajú na to, aby sa navzájom lokalizovali.

Zvuk, ktorý sa prvýkrát podarilo zachytiť v roku 2014, delia odborníci na dve časti. Prvú časť tvorí nízky dunivý zvuk a druhú vysoké kovové zvonenie, ktoré vedci prirovnali k zvukom, ktoré vydávajú vesmírne lode v Star Treku a Star Wars.

Už v roku 2016 nadobudli podozrenie, že zrejme ide o volanie veľrýb. Nedokázali ale nájsť zhodu so žiadnym audiozáznamom, ktoré sa zatiaľ podarilo zaznamenať. V štúdii publikovanej 18. septembra prostredníctvom Frontiers in Marine Science ale potvrdili, že s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj ide o volanie druhu Balaenoptera edeni. Vo výskume pomohla odborníkom aj umelá inteligencia, ktorá prefiltrovala viac ako 200 000 hodín audiozáznamov z hlbín, ktoré sa v priebehu rokov podarilo nazhromaždiť.

Nemôže to byť náhoda

Podozrenie okrem iného potvrdilo aj to, keď sa im podarilo zachytiť skupinku 10 veľrýb, pričom 9 z nich vydávalo práve spomínaný zvuk. To jednoducho nemôže byť náhoda. Zaujímavé je aj to, že zvuk sa podarilo zachytiť len v jednej lokalite, napriek tomu, že tieto veľryby sa vyskytujú aj inde. To podľa odborníkov znamená, že prostredníctvom neho komunikuje len špecifická populácia veľrýb.

Údaje tiež ukázali, že zvuk sa v roku 2016 ozýval omnoho častejšie. Zrejme za to mohol jav El Niño, ktorý zapríčinil nárast teploty oceánov. Veľryby sa v tom čase v okolí Mariánskej priekopy vyskytovali častejšie ako inokedy. Aj keď si vedci myslia, že si bizarným zvukom veľryby oznamujú, kde sa práve nachádzajú, ide zatiaľ len o domnienku. Na jej definitívne potvrdenie budú odborníci potrebovať viac informácií.