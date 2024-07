V obľúbenej turistickej destinácii spúšťajú projekt za 5,6 miliardy: Takto turistom uľahčí život

Ak ste už niekedy boli na Tenerife, možno ste si všimli, že verejná doprava tu nie je práve v najlepšom stave. Na mieste, ktoré ročne navštívi množstvo turistov, je to problém. Vláda sa preto rozhodla zasiahnuť, spúšťa projekt za viac ako 5,6 miliardy eur.

Vláda oznámila odvážny plán

Ako informuje web Euronews, vláda na Tenerife oznámila plán, v rámci ktorého plánuje ľuďom uľahčiť život. Chce vybudovať železničnú sieť na celom ostrove, ktorá by zjednodušila prístup k plážam a horám a zredukovala preťaženosť ciest. Nebude to ale v dohľadnej dobe.

Do roku 2045 plánujú miestne úrady spustiť do prevádzky štyri nové vlakové spoje, čo bude predstavovať celkovo 80 kilometrov tratí. Vzhľadom na kopcovitý charakter Tenerife bude 22 kilometrov železníc viesť cez tunely. Každý vlak by mal byť schopný prepraviť približne 450 cestujúcich a mal by dosahovať maximálnu rýchlosť 220 kilometrov za hodinu. Vláda verí, že nové trasy budú môcť využívať postupom času milióny ľudí.

Stavba sa začne do roku 2027

Hoci sa o modernizácii infraštruktúry diskutuje už 20 rokov, v súčasnosti sa veci konečne dávajú do pohybu. Práce na železničných tratiach sa majú začať do roku 2027. Projekt bude nielen časovo, ale aj finančne náročný. Odhaduje sa, že celkovo bude stáť 5,65 miliardy eur. Trate sa budú budovať v niekoľkých etapách.

O plánoch je zatiaľ dostupných pomerne málo informácií a nie všetky sú aj oficiálne potvrdené. Nová železnica by ale mala ponúkať vysokorýchlostné spojenie medzi destináciami Santa Cruz de Tenerife a Los Realejos, ktorých popularita neustále narastá. Vďaka týmto diskusiám vláda oznámila, že nielen na Tenerife, ale aj na Kanárskych ostrovoch sa už v roku 2027 začnú stavebné práce na nových tratiach.