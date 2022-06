V nehostinnej Mohavskej púšti sa na hore nachádza tajomný kovový megafón. Nikto nevie, na čo slúži

Uprostred Mohavskej púšte by človek okrem piesku, skál a prípadne nejakých kaktusov, nečakal nič iné. Opak je však pravdou. Na vrchole asi 50 metrového kopca môžu návštevníci objaviť záhadný kovový megafón. Zaujímavosťou je, že nikto nevie, kto ho tam postavil a nevie sa ani to, na čo slúži.

Ako informuje portál vtm.zive.cz objekt sa nachádza 4 kilometre od najbližšej železnice. Na dĺžku má 2,4 metra a týči na na 50 metrovej skale.

Starý niekoľko desaťročí

Tajomný megafón, označovaný tiež Mojave Megaphone, pozostáva z dvoch kovových kužeľov, uprostred ktorých sa nachádza niečo ako zameriavací kríž. Hrdza napovedá, že záhadný objekt môže byť starý prinajmenšom 30 rokov no pokojne aj viac.

Chemické pokusy alebo umelci

Najzaujímavejšie na tomto objekte je hlavne to, že nikto nevie, na čo slúži. Ako to už ale býva, existuje niekoľko teórií. Megafón sa často dáva do spojitosti s americkým testovaním chemických zbraní, pričom mohol slúžiť na ohlasovanie rizika výbuchu. Tieto testy sa totiž tejto oblasti uskutočňovali cez 2. svetovú vojnu a tiež po nej.

Megafón mohol byť tiež súčasťou nejakého meracieho zariadenia, ktoré sa ukrývalo vo vnútri.

Druhou teóriou je, že megafón je dielom umelcov, ktorí takto chceli zaujať ľudí a zjavne sa to aj podarilo. Umiestniť však megafón, ktorý váži minimálne 300 kilogramov muselo dať poriadne zabrať.

Zaujímavé tiež je, že megafón „ukazuje“ smerom na skalu, ktorá je pokreslená maľbami starými stovky rokov a pochádzajú od kočovných kmeňov.