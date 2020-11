V Utahu objavili záhadný objekt. Je vyrobený z kovu a zasadený do zeme, no nikto zatiaľ netuší, čo to je

Úplnou náhodou si ju všimol biológ, ktorý ponad odľahlú časť Utahu práve prelietal v helikoptére. Ako sa tam monolit dostal a prečo tam vôbec je?

V odľahlej časti Utahu sa objavil zvláštny monolit

Ako informuje portál The Guardian, biológ práve z helikoptéry rátal ovce hruborohé, keď si z výšky všimol medzi červenými skalami niečo nezvyčajné. Štruktúra zasadená do zeme meria približne tri metre a je vyrobená z hladkého sivého kovu. V porovnaní so skalami vytvára jej lesklý ostrý kontrast. O zábery, ktoré sa podarilo vyhotoviť, sa prostredníctvom Facebooku podelila miestna diaľničná hliadka Utah Highway Patrol.

Pilot helikoptéry, Bret Hutchings sa pre spravodajský portál KSLTV vyjadril, že je to tá najzvláštnejšia vec, akú kedy počas svojej leteckej kariéry videl. Hutchings let vykonával na príkaz Oddelenia verejnej bezpečnosti, úrad zaoberajúci sa prírodnými zdrojmi si totiž vyžiadal pomoc pri rátaní oviec hruborohých, ktoré v danej oblasti žijú.

Môže to byť umelecké dielo?

Hutchings dodáva, že už na prvý pohľad to vyzeralo tak, že monolit vyrobil človek a zámerne ho na tom mieste vsadil do zeme. Pilot sa nazdáva, že ide o akési moderné umelecké dielo, ktoré sem mohol priniesť napríklad fanúšik sci-fi filmu 2001: Vesmírna odysea. Monolit totiž nápadne pripomína práve scénu z filmu z dielne Stanleyho Kubricka, ktorý vznikol ešte v roku 1968. V ňom skupina primátov narazila na podobný obrovský monolit.

A mysterious object resembling the plank sculptures of the late artist John McCracken has been discovered in a remote area of the Utah desert https://t.co/E1ephci4G8 — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) November 24, 2020

Hutchings sa v rozhovore vyjadril, že podobnosť bola nepopierateľná, najmä počas toho, ako sa snažili monolit z každej strany preskúmať. O objave si pilot s biológom zavtipkovali a dohodli sa, že ak jeden z nich nečakane zmizne, ten druhý vezme nohy na plecia a dá sa na útek. Ovce hruborohé žijú v odľahlých oblastiach a dokážu prežiť aj v extrémnych podmienkach. To však nemusí platiť o ľuďoch, ktorí by si mohli chcieť monolit pozrieť na vlastné oči. Práve preto nebola presná pozícia monolitu uverejnená.

Na základe fotografií si však niektorí ľudia myslia, že štruktúra sa podobá na umelecké diela, aké počas svojho života vytváral americký umelec John McCracken. McCracken ale zomrel ešte v roku 2011, čo by znamenalo, že monolit stojí na svojom mieste už zopár rokov. Nešlo by však o prvý prípad, kedy sa umelecké dielo ocitlo tak ďaleko od civilizácie, píše portál The Independent.