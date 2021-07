V Mexickom zálive horel oceán, za čo je opäť zodpovedný človek. K veci sa vyjadrila aj Greta Thunberg

Nevídaný pohľad sa naskytol záchranárom v Mexickom zálive, keď museli hasiť horiaci oceán. Oheň vytvoril obrovský útvar pripomínajúci oko. Podľa mexickej ropnej spoločnosti Pemex je ale už všetko pod kontrolu a nie je sa čoho obávať. Píše portál CNN.

Za celé toto divadlo mohlo zrejme poškodené podmorské plynové potrubie, z ktorého unikalo obrovské množstvo plynu raziace si cestu na morskú hladinu. Požiar trval vyše 5 hodín. Video z incidentu sa okamžite stalo populárnym na sociálnych sieťach.

Oheň sa síce nachádzal blízko ropnej plošiny, no našťastie nedošlo k žiadnym zraneniam. Podľa predbežných hlásení dokonca nebola potrebná ani evakuácia objektu. Takisto je veľmi dôležité, že podľa vyjadrení Angela Carrizalesa, šéfa regulačnej spoločnosti ASEA, nedošlo ani k žiadnemu úniku ropy. Okolnosti celého prídu sú už predmetom vyšetrovania.

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants – granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021