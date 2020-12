V lotérii vyžrebovali nezvyčajnú kombináciu čísel. Stavilo si na ňu len 20 ľudí

Nezvyčajná sekvencia výherných čísel v juhoafrickej národnej lotérii vyvolala obvinenia z podvodu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

V utorkovej lotérii PowerBall vyžrebovali čísla 5, 6, 7, 8, 9 a dodatkové PowerBall číslo 10. Podľa organizátorov sa často stáva, že vyžrebujú postupnosť, no viacerí s nimi nesúhlasia a obviňujú ich z podvodu. V súvislosti so žrebovaním už spustili aj vyšetrovanie.

Jackpot vyhralo 20 ľudí

Podľa portálu BBC je extrémne nezvyčajné, aby si jackpot delilo viacero víťazov. V tomto prípade je to dokonca 20 ľudí, ktorí by mali dostať po 5,7 milióne randov (v prepočte 307 150 eur) a ďalších 79 by malo dosť po 6 283 randov (339 eur) za to, že trafili postupnosť od 5 do 9, ale ušlo im PowerBall číslo. Šanca na víťazstvo v juhoafrickej PowerBall lotérii je jedna ku 42 375 200.

Pravdepodobnosť, že vyžrebujú čísla ako v utorok, je pritom rovnaká, ako pravdepodobnosť akejkoľvek inej kombinácie. I keď sú viacerí víťazi pomerne zriedkaví, v tomto prípade to môže podľa BBC súvisieť práve s touto konkrétnou kombináciou čísel.