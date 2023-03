V jednom z bytov v Petržalke sa v utorok ráno strieľalo. Jeden muž zraneniam podľahol

V jednom z bytov v bratislavskej Petržalke sa v utorok ráno strieľalo. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková. Na prípad upozornil portál Noviny.sk.

Zraneniam podľahol

Podľa doterajších informácií bol v byte nájdený 47 – ročný muž so strelnými poraneniami hlavy, ktoré si mal spôsobiť krátkou strelnou zbraňou. Podľa informácií TV JOJ malo dôjsť v jednom z bytov na štvrtom poschodí k streľbe. Zraneného muža previezli do nemocnice, krátko na to zraneniam podľahol.