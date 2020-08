V Janove otvorili nový most. Ten predošlý sa zrútil pred 2 rokmi a zahynulo pri tom 43 ľudí

V talianskom meste Janov v pondelok slávnostne otvorili nový diaľničný most ako náhradu za predošlý Morandiho most, ktorý sa zrútil v roku 2018 a zahynulo pri tom 43 ľudí.

Na inauguračnom podujatí sa zúčastnili najvyšší predstavitelia krajiny vrátane prezidenta Sergia Mattarellu a premiéra Giuseppeho Conteho, informuje tlačová agentúra DPA.

Nová oceľovo-betónová štruktúra s dĺžkou 1067 metrov obsahuje 18 pilierov a vylepšený bezpečnostný mechanizmus. Most, ktorý navrhol renomovaný taliansky architekt Renzo Piano – rodák z Janova -, pomenovali po svätom Jurajovi, patrónovi tohto mesta. Most svätého Juraja (Ponte San Giorgio) však sprístupnia pre verejnú dopravu až najskôr v stredu.

Niektorí pozostalí účasť odmietli

Slávnostné podujatie sa začalo čítaním mien obetí tragédie, nasledovala minúta ticha a prejavy. Prezident sa tiež stretol s pozostalými, hoci niektorí účasť odmietli. “Z rany, ktorá sa hojí iba ťažko, povstáva symbol nového Talianska,” uviedol pred ceremóniou Conte.

Bývalý Morandiho most, pomenovaný po architektovi Riccardovi Morandim, ktorý ho navrhol, sa zrútil počas silného dažďa 14. augusta 2018. Most bol výrazným bodom v krajine a slúžil ako kľúčový hlavný ťah, ktorý spájal Janov a jeho veľký prístav s diaľnicami vedúcimi do Francúzska a ďalších talianskych miest.

Zanedbaný technický stav

Zrútenie Morandiho mosta vyvolalo prudké súdne spory, ktoré stále trvajú. Most bol v čase svojho vzniku v roku 1967 chválený ako architektonický zázrak, avšak vyšetrovanie tragédie ukázalo, že za jeho zrútením je zanedbávanie technického stavu.

Spoločnosť Autostrade, ktorá prevádzkuje takmer polovicu diaľničnej siete v Taliansku, bola obvinená z nedostatočnej starostlivosti o most, falšovania bezpečnostných správ a interného nátlaku na zníženie nákladov na jeho údržbu. Autostrade je spolu s niekoľkými činiteľmi z ministerstva dopravy vyšetrovaná v súvislosti s trestným činom zabitia.