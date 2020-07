Američanom prichádzajú záhadné balíčky so semenami z Číny. Úrady varujú, aby ich ľudia nesadili

Desiatky amerických štátov riešia zaujímavý problém. Z Číny prichádzajú ľuďom balíčky so semenami, ktoré si nikdy neobjednali. Americké ministerstvo poľnohospodárstva vyzýva každého, kto dostane takýto balíček, aby kontaktoval miestne úrady a rozhodne sa nepokúšal tieto semená pestovať. Mohol by to byť invázny druh.

Úrady prosia ľudí, aby semená vrátane obálky uschovali dovtedy, kým si po ne neprídu. Semená pochádzajú z neznámeho zdroja a mohli by sa stať ekologickou katastrofou, uvádza web Science Alert.

V 27 štátoch USA

„Invázne druhy nemusia znieť hrozivo, ale títo malí útočníci by mohli zničiť texaské poľnohospodárstvo,“ uviedol v tlačovej správe texaský komisár pre poľnohospodárstvo.

Zásielky sa dostali do minimálne 27 štátov USA a zvyčajne ide o biele či žlté obálky s čínskymi znakmi a označením „China Post“, uvádza The New York Times. Balíky sú pritom často označené tak, že ide o hračky či šperky, nie je tam žiadna zmienka o tom, že obsahujú semená rastlín.

Nemusí ísť o snahu uškodiť

Zvyčajne nie je hneď jasné, o aké semená ide, aj keď komisár pre poľnohospodárstvo a lesníctvo štátu Louisiana uviedol, že v zásielkách, ktoré dostali ľudia v tomto štáte, videl semená vodných lekien.

Úrady tiež oznámili, že môže ísť o bežný podvod predajcov, keď sa zasielajú prázdne či veľmi lacné zásielky s cieľom zvyšovania kladného hodnotenia predajcov.

**UPDATE** 7/28/2020Any questions regarding receiving unsolicited seeds, or if you’ve received seeds and have already… Gepostet von Whitehouse Police Department am Samstag, 25. Juli 2020

Semená zničia

Poľnohospodársky komisár štátu Kentucky odporúča, aby ľudia takúto zásielku umiestnili do uzatvárateľného vrecka, umyli si ruky a následne kontaktovali príslušné úrady.

Semená sa následne zlikvidujú. Podľa profesorky Carolee Bull totiž existuje riziko, že v semenách sa môžu nachádzať rastlinné patogény, či dokonca škodlivý hmyz, čo môže ohroziť ekosystém jednotlivých štátov.