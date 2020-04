V Guinei-Bissau zahynulo 2 000 supov. Zvieratá zrejme otrávili miestni obyvatelia

V oblasti Guinea-Bissau totiž v priebehu niekoľkých mesiacov zahynulo viac než 2 000 supov. Keďže supy sú ohrozený druh, takéto hromadné uhynutie je pre prírodu, ale aj pre samotnú populáciu supov silnou ranou.

Supy zrejme otrávili miestni obyvatelia

Ako informuje portál Unilad, v oblasti Guniea-Bissau nedávno zahynulo viac než 2 000 ohrozených supov čiapočkatých. Udalosť je o to smutnejšia, že ju niekto zrejme spôsobil zámerne. Odhaduje sa, že supy zabili otrávenými návnadami obyvatelia dedín v danej oblasti. Ich mŕtve telá budú zrejme použité pri rituáloch.

Niektoré africké komunity veria, že ak niekto vlastní hlavu supa, prinesie mu to šťastie alebo mu to zaručí magické schopnosti. Požiadavka po častiach tiel zo supa aj preto v súčasnosti stúpla. Môže za to nielen pandémia vyvolávajúca strach, ale aj politické nepokoje. Dôkazom je fakt, že ešte vo februári bolo nájdených vyše 200 mŕtvych supov bez hlavy. Do vyšetrovania situácie sa už pustilo niekoľko organizácií, vrátane Vulture Conservation Foundation či Vulture Specialist Group.

Za posledných 30 rokov sa situácia výrazne zhoršila

Mŕtvych supov však neustále pribúda. Aj keď nie je možné určiť presné číslo, odhaduje sa, že v krátkom čase bolo zabitých až 2 000 supov. Telá niekoľkých z nich budú podrobené toxikologickej analýze.

Podobným spôsobom sa na pokraj vyhynutia dostali nielen supy, trávenie zvierat v Afrike predstavuje závažný problém. Za posledných 30 rokov klesla populácia mnohých druhov zvierat až o 80 percent. Miestni obyvatelia si neuvedomujú, že každé zviera tvorí dôležitú časť ekosystému, vrátane supov.