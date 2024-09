V Európe sa začalo hovoriť o nových a prevratných ŠPZ. Prinášajú množstvo výhod, ale aj mesačné poplatky

Na Slovensku sme sa začali len nedávno stretávať s novými poznávacími značkami, ktoré už nezobrazujú okres, kde bolo auto registrované. Mnohí si na ne už postupne zvykáme, pričom prinášajú aj viaceré výhody.

Jednou z nich je, že značku môžete mať prakticky doživotne, a preto môže byť aj zaujímavá jej personalizácia. Inou, pre niekoho výhodou, môže byť práve „zatajenie“ okresu, ak sa náhodou dlhodobo pohybujete v inej časti Slovenska a niektorí miestni obyvatelia prežívajú antipatie k miestu registrácie vozidla a je tak zvýšené riziko jeho poškodenia, napríklad počas nočného parkovania na ulici.

Digitálna „ŠPZ“

Zaujímavou alternatívnou „ŠPZ“, na ktorú upozornil portál Topspeed, sú aj digitálne poznávacie značky. Tie sa už používajú v USA, no v Európe ich legislatíva „nepozná“, a tak sa s nimi nemáte možnosť v normálnej premávke stretnúť.

Avšak v Nemecku sa o nich začalo aspoň diskutovať, aj keď prvotný návrh bol zamietnutý, keďže k ich zavedeniu stoja nielen legislatívne, ale aj technologické prekážky. Zaviezť by ich bolo totiž možné, len ak by boli pripojené priamo k elektronike vo vozidle, a to by tiež bolo potrebné podmieniť jednotným podmienkam a štandardom pre výrobcov áut.

Značky v USA

Digitálne značky ale fungujú v USA, kde sú už dlhšie povolené. Dokonca Ford ju má ako oficiálne príslušenstvo. Výhodou takejto digitálnej značky je sledovanie polohy, jednoduchá online registrácia, znemožnenie zneužitia odcudzeného čísla a dobrá personalizácia. Nevýhodou je, že mnohé z funkcií sú dostupné len za mesačný poplatok.

V Európe to bude ešte nadlho

Keďže prvá „lastovička“ v Nemecku neprešla a hneď sa narazilo na množstvo problémov, môžeme predpokladať, že digitálne značky tak skoro na Slovensku, ale ani v Európe, neuvidíme. V Nemecku sa ale hovorí o potrebe debaty a je možné, že v budúcnosti sa predsa dočkáme digitálnych značiek, ktoré ale budú na dobrovoľnej báze.