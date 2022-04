V Európe i Spojených štátoch sa objavili záhadné prípady ochorenia pečene u detí

Zdravotnícki predstavitelia zaznamenali medzi deťmi ďalšie prípady záhadného ochorenia pečene, ktoré prvý raz identifikovali vo Veľkej Británii. Nové prípady sa objavili v Európe i Spojených štátoch.

Britskí predstavitelia minulý týždeň informovali, že od januára zaregistrovali 74 prípadov hepatitídy, alebo zápalu pečene, u detí. V týchto prípadoch však nezaznamenali prítomnosť vírusov, ktoré zvyčajne spôsobujú infekčnú hepatitídu. Vedci a lekári preto zvažujú iné možné príčiny, vrátane COVID-19, iných vírusov, či environmentálnych faktorov.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v utorkovom vyhlásení informovalo, že ďalšie prípady hepatitídy identifikovali v Dánsku, Írsku, Holandsku a Španielsku. Neuviedli však počet zaznamenaných prípadov. Americkí predstavitelia podľa ECDC zaregistrovali deväť prípadov akútnej hepatitídy medzi deťmi od jedného do šesť rokov v Alabame.

„Mierna žltačka po prekonaní rôznych vírusových infekcií je u detí veľmi bežná, no to, čo vidíme teraz, je dosť odlišné,“ konštatoval odborník na infekčné choroby Graham Cooke, ktorý pôsobí na Imperial College London.

Niektoré prípady vo Veľkej Británii si vyžadovali starostlivosť špecialistov na pečeň v nemocniciach a niektoré deti dokonca potrebovali transplantáciu. Cooke pritom podľa vlastných slov nie je presvedčený, že by príčinou mohol byť COVID-19. „Ak by bola hepatitída dôsledkom COVID-u, bolo by prekvapujúce, že ju, vzhľadom na aktuálny vysoký výskyt COVID-19, nevidíme viac rozšírenú po celej krajine,“ vysvetlil svoj postoj.

Za jednu z možných príčin označili adenovírusy

Za jednu z možných príčin, ktoré preverujú, označili vedci v Británii adenovírusy, pričom podľa amerických predstaviteľov, malo deväť detí v Alabame pozitívne testy na adenovírus. Niektorí odborníci však upozorňujú, že adenovírusy sú u detí také bežné, že samotná skutočnosť, že ich u detí s hepatitídou našli, ešte nemusí znamenať, že práve tieto vírusy spôsobili ochorenie pečene.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poznamenala, že i keď sa v Británii zvýšil výskyt adenovírusu, ktorý sa šíri v rovnakom čase ako COVID-19, potenciálna rola týchto vírusov pri spôsobení hepatitídy nie je jasná. Niektoré z chorých detí síce mali pozitívne testy na koronavírus, no WHO pripomína, že na určenie, či je medzi prípadmi súvislosť, je potrebná genetická analýza vírusu.

Medzi deťmi v Británii podľa nich nenašli žiadne iné spojenie a žiadne z nich v poslednom čase nebolo v zahraničí. Laboratóriá tiež preverujú, či nemôže byť príčinou nejaká chemikália alebo toxín.

Britskí odborníci na verejné zdravie vylúčili aj súvislosť s vakcínami proti COVID-19, keďže žiadne z postihnutých detí nebolo zaočkované.

„Presná príčina prípadov hepatitídy u týchto detí zostáva v tejto chvíli neznáma,“ skonštatovalo ECDC.

WHO tiež poznamenala, že vzhľadom na nárast prípadov v poslednom mesiaci a zvýšenú pozornosť, ktorú im úrady venujú, je „veľmi pravdepodobné“, že kým identifikujú príčinu, objavia sa ďalšie prípady.