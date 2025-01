Seriálová Tereza konečne v novej sérii Dunaja, k vašim službám dostane to, po čom tak veľmi túžila. To však nie je všetko

Hoci ju teší, keď všetkým škodí, skutočného víťazstva sa zatiaľ nedočkala. Prehnaná cieľavedomosť dostala Terezu do viacerých zložitých situácií a nedá sa povedať, že by bola svojim kolegyniam sympatická. Práve naopak. Obzvlášť po tom, ako si myslela, že dostane Alenkinu pozíciu vedúcej po tom, ako skončí vo väzení. Jednoducho robí prešľap za prešľapom.

V minulosti sme vás už informovali o tom, že Tereza Lapšanská, ktorú stvárňuje Barbora Chlebcová, nepatrí k diváckym favoritom. Dokonca ju zvolili za najhoršiu postavu v seriáli a tvrdili, že je horšia než Holubec a Walter. Kto s ňou však dokáže sympatizovať, je herečka, ktorá ju hrá. Bližšie o tom prehovorila v Teleráne.

Čo čaká Terezu?

„Ja ju mám rada, inak by som ju v podstate nemohla hrať,“ priznala Barbora o svojej postave. „Snažím sa cez ňu nájsť nejaké pochopenie, že sú medzi nami všelijakí ľudia,“ pokračovala. Herečka zároveň prezradila, že v maskérni majú už v súčasnosti zaužívanú metaforu „to je taká Tereza“ alebo „spravila to ako Tereza“ na typ ľudí, ktorí sa podobajú práve jej seriálovej postave.

Ak by však Barbora mala vyzdvihnúť jednu Terezinu vlastnosť, bola by to jej cieľavedomosť. „Ona tú svoju cieľavedomosť, čo je v podstate dobrá črta, keď je niekto cieľavedomý… ale ona si z tej svojej cieľavedomosti zobrala tú tienistú stránku a ide cez mŕtvoly,“ vysvetlila herečka.

Zdá sa však, že sa jej práve tento prístup v deviatej sérii Dunaja, k vašim službám vyplatí. Konečne totiž dostane to, po čom tak veľmi túžila – povýšenie. „Tereza sa opäť zamiluje. Do ďalšieho. Ona si stále niekoho vyberie, nejakého potenciálneho muža, takže sa opäť zamiluje,“ prezradila Barbora najprv o osude jej postavy a potom dodala: „A dalo by sa povedať, že možno aj trošku kariérne postúpi.“