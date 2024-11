V Dunaji, k vašim službám sa vraj zabudlo na jednu z postáv. Má to pritom jednoduché vysvetlenie

Na obrazovkách beží už ôsma séria a počítať, koľko sa v tomto seriáli dokopy mihlo postáv, by sa dalo len ťažko. Neustále sa totiž objavujú nové, alebo sa náhle objavia aj tie pôvodné vtedy, keď ich diváci najmenej čakajú. Navyše, pri toľkých postavách dáva zmysel, že sa tvorcovia nemôžu venovať všetkým naraz a venujú sa len niekoľkým zápletkám v danom čase.

Po tom, ako skončila šiesta séria a Ester doplatila na to, že pomohla Walterovi Klausovi, diváci si mysleli, že sa s jej postavou rozlúčili a že pravdepodobne už nežije. Na začiatku siedmej série ju totiž neukázali, a tak na jej návrat nebol nik pripravený. Navyše sa rýchlo ukázalo, že stratila všetku moc, ktorú mala a nemohla už vymýšľať žiadne tajné plány.

Myslia si, že sa na ňu zabudlo

Okrem Waltera Klausa však Ester využil ešte jeden záporák z tohto seriálu, a to Holubec. Vďaka nemu sa navyše dostala z väzenia, a keďže si znova získala svoju voľnosť, mnohí čakali, že v seriáli ešte zamieša kartami. To sa však nestalo a namiesto toho sa zo seriálu pomaly vytratila.

Na jej neprítomnosť upozornila diváčka v príspevku: „Ako je možné, že sa zabudlo na Ester? Ani Klaus ani Holubec ju už dlhodobo absolútne neriešia.“

Iní diváci však rýchlo skonštatovali, že sa to dalo čakať. „A čo majú podľa teba riešiť? Walter si s ňou účty vybavil, Holubec jej pomohol von z basy a nie je ďalší dôvod sa v tom špárať. Walter možno ani nevie, že sa dostala von… keby sa mal zapodievať osobne každým židom, by z toho mohol byť denný seriál na 3 hodiny… možno príde rozkaz aj jej, možno nie… možno jej postava ešte bude mať hlbší zmysel v budúcnosti,“ skonštatoval divák.

„Klaus má teraz iné problémy,“ pridala sa ďalšia diváčka, narážajúc na to, že čoraz viac ľudí vie o existencii Wolfieho. „Nemôžu vždy každého riešiť! Teraz sú iné dejové linky! Holubec si ju drží v zálohe. Cez ňu drží Klausa za gule,“ odkázala tretia.

Ľudia v komentároch navyše skonštatovali, že ju pravdepodobne chráni Holubec a to je dôvod, prečo nebola povolaná do transportu. Objavila sa však aj teória, že za jej zmiznutím stojí Dávid. „Možno nad ňou drží ochrannú ruku Dávid,“ stálo v komentári. Túto teóriu však rýchlo vyvrátila väčšina divákov. Napríklad: „Myslím si, že Holubec, veď on ju vytiahol z väzenia. Neviem, ako by reagoval Dávid, keby vedel, že vtedy ich zradila ona….“

Zároveň však panujú obavy o túto postavu, keďže niektorí diváci skonštatovali, že Holubec na ňu momentálne zabudol, keďže má iné problémy, no hneď ako si spomenie, pošle ju do transportu.