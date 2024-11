Niečo také bizarné ste ešte nepočuli. Jasmina Alagič sa podelila o zábavnú historku, z ktorej pôjdete do kolien

Známa moderátorka predýchava jednu bizarnú situáciu, ktorá sa jej stala včera. Ani vo sne netušila, že s niečím takým bude mať skúsenosť, no život je očividne nevyspytateľný. Hoci sa dnes tomu smeje, na začiatku bola v poriadnom šoku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Svoje fanúšičky na sociálnych sieťach považuje za kamarátky. Jasmina Alagič ich pravidelne oslovuje, zaujíma sa o to, aký prežili deň a zahŕňa ich informáciami a pikoškami zo svojho každodenného života. Napríklad, nedávno zdieľala video z relácie, kde účinkovala a varila s Martinom Korbeličom. Počas kuchtenia priznala lásku k vareniu a prezradila i ďalšie detaily zo svojej kuchyne.

Vtipný moment s vtákom

S ďalšou pikoškou zo svojho života sa podelila včera. Spočiatku to vyzeralo tak, že jej deň sa bude vyvíjať ako zvyčajne, no opak bol pravdou.

„Keď vám začnem rozprávať o mojom dni, počúvajte.. Ráno som bola po vodičák, ako si tak kráčam nádhernou uličkou plnou napadaného lístia, zrazu cítim, že ma niečo škriabe do hlavy,” začína rozprávať v príbehu na Instagrame.

Manželka Rytmusa bola na začiatku v tom, že ju niekto napadol. Našťastie to tak nebolo, no o to viac ju prekvapilo, čo jej spôsobilo nepríjemné pocity na hlave.

„Napadla ma vrana. Chápete to? Normálne si moju hlavu pomýlila s hniezdom. Chápem, nie je to možno úplne výstavný kus hlavy, ale nevyzerá ako hniezdo, pardón. Takže, mala som z toho extrémny šok,” prezradila Jasmina vtipnú historku o tom, ako na ňu zaútočil vták.

Obrátila to na humor