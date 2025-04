V Dunaji, k vašim službám sa očakáva niečo veľké. Diváci sú už teraz pripravení na sladkú pomstu

Vzťahy v tomto dobovom seriáli sú skutočne komplikované. Často pred sebou totiž postavy skrývajú rôzne tajomstvá, a keď tie vyplávajú na povrch, poriadne to ich vzťahom otrasie. Dokonalým príkladom je napríklad vzťah Milana a Maríny, či Laca a Magdy, hoci tí si nakoniec všetko vysvetlili a stále sú spolu.

V súčasnosti sa oči divákov zameriavajú na viacero párov. Konečne sa dočkali toho, že sú Lukáš a Klára spolu, no na druhej strane majú mnohé páry problémy – Walter a Helga sa obávajú o svoju dcéru, Imrich má zas strach o Irenu a Viliam o Annu. Netreba však zabúdať ani na najmenej očakávaný pár, ktorý má, zdá sa, tiež problémy v raji – Antona a Terezu.

Strkať nos, kde nemala, sa jej nevyplatilo

Minulý týždeň Tereza zistila, že Urbanovci majú nielenže menšiu izbu, ale zároveň za skriňou skrývajú ďalšiu. Keď sa do nej vďaka otvoru v skrini dostala, konečne odhalila tajomstvo tejto rodiny a zistila, že Anna stále žije. Ako budúca manželka šéfa tajných si samozrejme toto tajomstvo nenechala pre seba. Netušila však, že Urbanovci budú o krok pred ňou a veľké odhalenie sa tak nakoniec nekonalo. A chúďa Tereza na to doplatila.

Podľa divákov však bude mať Holubcova reakcia ešte dohru. „Tonko, Tonko, toto si nemal robiť… Nemal si Terezke vraziť, aj keď si to zaslúži… Toto bude mať pre teba nepríjemné následky. Ako vraví klasik: Toto „nemdopadne“ dobre,“ skonštatoval divák v komentároch. „Zaslúžila si, ale to nemal robiť, myslím, že ona mu to spočíta,“ pridala sa ďalšia a tretia súhlasí: „Fuuu, tá sadla, bolo za čo. No a teraz, Anton, tras sa, pomsta bude sladká.“

Toto slovné spojenie sa pritom v komentároch objavilo viackrát a ďalšie zneli ako „Tereza tú facku nenechá len tak. Myslím si, že pomsta bude sladká.“ alebo len jednoducho „Pomsta bude sladká.“ Diváci sa tak zhodujú na jednom – Terezina vypočítavosť a pomstychtivosť sa teraz otočí proti Holubcovi. A hoci tiež mnohí súhlasili, že si facku zaslúžila, veria, že si Holubec za svoje činy zaslúži ešte viac, a že práve Tereza je tá jediná, ktorá mu môže všetky jeho činy poriadne spočítať.

Vyzerá to tak, že sa nakoniec naplnia aj Lenine slová, ktoré utrúsila po tom, ako videla článok v novinách o tom, že sa ide Anton oženiť s Terezou. „Keď som ho nedostala do blázinca ja, tak ona určite,“ vyslovila vtedy.