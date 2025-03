V Dunaji, k vašim službám sa chystá pomsta a rovno dvojitá. Tieto postavy konečne dostanú po prstoch

Od začiatku je v Dunaji, k vašim službám niekoľko záporných postáv. Tie sa vyvíjajú, na chvíľu vyzerajú polepšené, no potom opäť prichádza trpké sklamanie nad ich činmi. Holubca najviac zaujíma jeho obchodný dom, Klaus sa snaží udržať pri moci a Tereza si myslí, že bude dôležitejšia než Edita Kučerová, stačí jej k tomu dobrý plán.

Deviata séria sa pomaly ale isto stále viac komplikuje a opäť sa zdá, že by mohli byť tie najhoršie postavy potrestané. Pri Holubcovi sa už javilo, že sa konečne karta obrátila, keď prišiel o všetko, no potom sa dal dokopy s Terezou a tá mu pomohla vyšvihnúť sa späť do sedla. Ona si pritom myslela, že mu na nej skutočne záleží, no konečne sa dozvedela pravdu.

Prichádza pomsta

Ako sme vás informovali v článku, najnovšia ukážka prezradila, že viacerým postavám nastávajú horšie časy. Menovite najmä Walter Klaus príde o všetko, keďže kartami zamieša Ludwig, ktorý sa oficiálne vracia do seriálu. V ukážke sa Ludwig stretáva nielen s Helgou, ale tiež s Walterom. Práve pred ním dokonca povie: „Nemôže to tu viesť len tak hocikto.“ Zdá sa teda, že na rozdiel od poslednej série, kde sa jeho postava objavila, nebude mať Klaus moc nad ním, ale bude to presne naopak. A ktovie, koho si nakoniec vyberie Helga.

Okrem Klausa si však poriadne zavaril aj Holubec.

Holubec si myslel, že má Terezu pevne v hrsti a môže ju využívať na to, aby získal všetko, čo chce. Ale ak chcel takto pokračovať ďalej, mal sa uistiť, že nebude počuť jeho rozhovor s Editou. „Tá ženská je otravná ako blcha v kožuchu,“ povedal Holubec o Tereze, smejúc sa, keďže ešte netušil, že to počula.

Nikto tak nepochybuje, že sa mu Tereza rozhodne pomstiť a možno to bude práve ona, ktorá nastolí spravodlivosť. „Nooo super, teším sa. Tereza si to zaslúžila a Tonko, neteš sa moc, Terezka ti to zráta aj s úrokmi. Bude to veru zaujímavé,“ bavila sa diváčka v komentároch. „Toníček si zavaril a ani o tom nevie,“ smeje sa iný divák. Tretia sa teší: „Konečne Tereza namieri svoje zlo správnym smerom. Na Holubca.“