V detstve ju šikanovali, 2 roky odmietala hovoriť po anglicky: Anya Taylor-Joy je na výslní vďaka Dámskemu gambitu

Jej špecifické črty tváre, no najmä vycibrený herecký talent, jej už v mladom veku predpovedali sľubnú budúcnosť. Dnes má na konte desiatky účinkovaní vo filmoch či seriáloch a aj prvé prestížne ocenenie v podobe Zlatého glóbusu. Anya Taylor-Joy však – nech vyzerá akokoľvek sebavedomo – dlhé roky bojovala s úzkosťou a nízkym sebavedomím, čo sa podľa nej premietlo aj v jej hereckých výkonoch.

Dnes 26-ročná herečka Anya Taylor-Joy začínala – ako mnohé jej herecké kolegyne – v modelingu. Jej celoživotným snom však vždy bolo byť súčasťou Hollywoodu a uznávanou herečkou, ktorej sa filmové a seriálové ponuky budú len tak sypať. A aj keď dnes to vyzerá celkom inak, cesta na vrchol bola aj pre túto herečku s veľmi výraznou tvárou tŕnistá a neľahká.

Dva roky odmietala rozprávať po anglicky

Narodila sa ako najmladšia zo šiestich detí psychologičke Jennifer Marine Joy a profesionálnemu pretekárovi na motorových člnoch Dennisovi Alanovi Taylorovi. Svoje prvé dva roky prežila aj s rodinou v americkom Miami, potom sa ale presťahovali do Buenos Aires, kde malá Anya žila do svojich 6 rokov. Potom sa ale jej rodičia opäť rozhodli odísť a vrátiť sa do Európy, čo malá Anya neznášala dobre a traumatizovaná veľkou životnou zmenou dva roky prostestovala a odmietala rozprávať po anglicky. Verila, že španielčinou rodičov presvedčí, aby sa vrátili naspäť. Napokon však pre ňu dobre, že tak rodičia neurobili, keďže ktovie, či by sa z nej stala rešpektovaná hviezda na filmovom poli.

K šoubiznisu prvýkrát privoňala, keď sa v štrnástich rokoch rozhodla presťahovať z Londýna do New Yorku. Mohla za to aj šikana zo strany jej spolužiakov, no najmä jej celoživotný sen – stať sa herečkou.

Modelkou vďaka náhode

Po dvoch rokoch snáh si ju v 16 rokoch všimla modelingová agentka, čím si postupne dláždila cestu do hereckého biznisu. Netrvalo dlho a po prvých fotografiách si ju, no hlavne jej výrazné črty a aj herecké nadanie, všimol prvý filmový agent, s ktorým podpisala kontrakt. K tomuto celému ju ale priviedla náhoda. Anya sama totiž modelingovú agentúru nevyhľadávala a nebyť jej návštevy nákupného centra a náhodného stretnutia s fashion agentkou Sarah Doukas, ktovie, či by sme túto talentovanú mladú ženu spoznali.

Prvú filmovú príležitosť dostala v hororovej komédii Upírska akadémia (Vampire Academy), kde pôvodne účinkovala v jednej scéne. Aj tú sa však režisér napokon rozhodol z finálnej podoby snímky vystrihnúť. Jej talent však nesmierne vynikol pri hosťovaní v britských seriáloch Endeavour či Atlantída (Atlantis), v ktorých si zahrala síce menšie, epizódne postavy, no v tomto prípade jej scény v diele zostali.

Odmietla Disneyho

Prvú hlavnú úlohu dostala v nezávislom a kritikmi oceňovanom horore Čarodejnica (The Witch) režiséra Roberta Eggersa. Uspieť sa jej podarilo prakticky na prvú – Anya bola prvou uchádzačkou konkurzu, ktorú režisér videl a jej výkonom bol tak nadšený, že rolu dostala.

Zaujímavosťou je, že Anya v tom čase dostala aj druhú a podstatne väčšiu ponuku. Štúdio Disney jej núkalo rolu v jednom zo svojich seriálov. Herečka si však vybrala ťažší chodníček v podobe menej známeho filmu, ktorý bol navyše režisérovým debutom. Len tak totiž mohla naplno ukázať svoje herecké vlohy. To sa jej napokon podarilo natoľko, že kritici boli unesení a jej výkon ospevovali nielen v pochvalných recenziách, ale tiež ocenili viacerými soškami za prelomový výkon vychádzajúcej hereckej hviezdy.

Účinkovanie v tomto filme jej otvorilo dvere v hororovom žánri, Anya si však vyberala najmä také projekty, ktoré nemali veľké rozpočty. Chcela totiž čakať na tú správnu chvíľu. Druhým hororom bol sci-fi prvkami preplnený film Morgan, ktorý ale narozdiel od Čarodejnice prepadol. V tom istom roku mladá herečka dostala ďalšiu ponuku, ktorá sa neodmieta – postavu v mysterióznom thrilleri M. Night Shyamalana (Šiesty zmysel, Znamenia, Vyvolený) s názvom Rozpoltený (Split), kde opäť všetkých očarila.

Anya sa však stále akoby držala pri zemi a na svoj najväčší prelom v kariére ešte len čakala. Po pár filmoch berie jednu z hlavných postáv v 2-dielnej minisérii z produkcie BBC s názvom Miniaturista (The Miniaturist) a popritom ďalej točí filmy, z ktorých však len máloktorý zarezonuje.

Rok 2019 po boku veľkých hviezd

Rok 2019 je pre mladú herečku veľký – ako hosťujúca herečka účinkuje v úspešnom seriáli Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders) a popritom pracuje na prvých veľkých úlohách po boku hviezd veľkého Hollywoodu, mimo iného aj v hororovej komiksovke Noví mutanti (The New Mutants)

Veľkým prelomom je pre ňu úloha Iren Curie v biografickej dráme Radioactive, kde zahviezdila po boku britskej herečky Rosamunde Pike. No najväčšmi zaujala kritikov v dobovej komediálnej dráme Emma nakrútenej podľa rovnomenného románu Jane Austenovej. Za stvárnenie hlavnej postavy tu získala svoju prvú nomináciu na prestížny Zlatý glóbus. Tú ale na cennú sošku nepremenila.

Prelomový Dámsky gambit

Ten naozaj absolútny zlom v jej kariére prichádza vďaka streamovacej službe Netflix a úspešnému seriálu Dámsky gambit (The Queen’s Gambit), kde stvárnila hlavnú postavu Beth Harmon. Rola od drog a alkoholu závislej hráčky šachu, ktorá si razí cestu na vrchol stoj čo stoj, jej sadla ako uliata. Jej herecký výkon ocenili ako diváci, tak aj kritici.

„Temne fascinujúca“ herečka zaujala recenzentov najmä v scénach, kde len mĺkvo hrala svojím úpenlivým pohľadom, ktorým dokázala divákov doslova zhypnotizovať. Práve účinkovanie v Dámskom gambite jej prinieslo vytúžené uznanie, ktoré tak vždy chcela dosiahnuť, no kvôli nízkemu sebavedomiu o sebe pochybovala.

A aj vďaka úspechom vo filme Emma či spomínanom hite Netflixu, ju magazín Time v roku 2020 uviedol v rebríčku Top 100 najvplyvnejších lídrov budúcnosti. The Queen’s Gambit bol napokon tak obrovským prelomom v jej kariére, že si zaň odniesla aj prvú veľkú cenu – Zlatý glóbus za Najlepšiu herečku v hlavnej úlohe minisérie alebo televízneho filmu. Tým sa tiež stala vôbec prvou latinskou herečkou, ktorá v tejto kategórii zvíťazila. Prečo latinskou? Vďaka svojím rodičom a tomu, kde vyrastala počas detstva, má totiž priznané britské, argentínske a aj americké občianstvo.

Hovorí o sebe, že má “príliš divnú tvár”

Dá sa teda povedať, že Dámsky gambit bol pre Anyu Taylor-Joy tým pravým prelomom. Táto rola bola pre ňu veľmi osobnou, pretože ona sama dlhé roky bojovala s nízkym sebavedomím a mala pocit, že ju nikto neberie vážne. Dokonca si dlhé roky o sebe myslela, že nie je príliš pekná na to, aby zažiarila vo filmovom priemysle, čo ju často doháňalo aj “k temným myšlienkam”.

„Nikdy som si nemyslela, že som pekná. Nemyslím si, že som dostatočne pekná na to, aby som zažiarila vo filme. Toto znie zrejme pateticky. Môj priateľ ma taktiež varoval, že ľudia si o mne budú myslieť, že som blázon, ak to budem stále tvrdiť. No naozaj si myslím, že moja tvár vyzerá veľmi divne,“ prezradila dávnejšie v rozhovore pre britský denník The Sun.

Nedávne úspechy jej však sebavedomie pomohli zdvihnúť a v neposlednom rade jej otvorili dvere do veľkého Hollywoodu, kde by tak talentovaná herečka, ako je Anya, mala mať svoje čestné miesto.