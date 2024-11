V Číne objavili masívny poklad, zrejme najväčší svojho druhu na zemi: Jeho hodnota sa šplhá k 83 miliardám dolárov

Čínski predstavitelia pred niekoľkými dňami oznámili objav obrovského ložiska vysokokvalitnej zlatej rudy. Jej hodnota sa môže vyšplhať približne k 83 miliardám dolárov. Je dokonca možné, že ide o najväčšie nálezisko svojho druhu na svete.

Ako informuje Live Science, čínski odborníci objavili masívne ložisko vysokokvalitnej zlatej rudy. Ukrýva sa v blízkosti niektorých ďalších už existujúcich zlatých baní v krajine. Je možné, že sa stane najväčšou doteraz objavenou zásobárňou vzácneho kovu na svete. Jej hodnota sa odhaduje na 83 miliárd dolárov a spôsobila, že svetová cena zlata takmer prekonala rekordnú úroveň. Poskočila na 95 240 dolárov za kilogram (90 354 eur).

O objave čínske úrady prvýkrát verejne prehovorili 20. novembra. Pracovníci objavili viac ako 40 zlatých žíl, ktoré obsahovali približne 300 ton zlata a siahajú až do hĺbky 2 000 metrov. Pomocou 3D počítačových modelov však banskí odborníci predpovedajú, že sa v nálezisku môže nachádzať až 1 000 ton zlata a môže siahať do hĺbky 3 000 metrov.

A superlarge gold deposit with estimated reserves of more than 1,000 metric tons has been found in Central China’s Hunan province, the Geological Bureau of Hunan Province said Thursday. https://t.co/HQ4JG0ZCES pic.twitter.com/mBIuTLfuFx

— China Daily (@ChinaDaily) November 21, 2024