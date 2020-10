V Česku pribudlo takmer 15-tisíc nových prípadov, počet mŕtvych stúpa. Od dnes je krajina v lockdowne

V Českej republike pribudlo v stredu rekordných 14 968 prípadov nákazy novým koronavírusom. Vyplýva to z údajov zverejnených v štvrtok po polnoci na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.

Celkový počet potvrdených prípadov nákazy od začiatku pandémie sa tak zvýšil na 208 915, z toho 124 040 je aktívnych. Na súvisiace komplikácie zomrelo v krajine už 1739 pacientov, 83 136 sa vyliečilo. V nemocniciach sa aktuálne lieči vyše 4400 pacientov.

V nemocniciach už majú 4417 pacientov, uviedol portál Novinky.cz. Tento týždeň zatiaľ podľa predbežných štatistík zomrelo 253 ľudí, najviac obetí pribudlo v pondelok, bolo ich až 100, čo je najviac za jeden deň.

Český premiér Andrej Babiš už v stredu podvečer avizoval, že celkový denný prírastok bude zrejme až okolo 15 000 prípadov. Apeloval preto na občanov, aby dodržiavali novozavedené reštrikcie. Rekordný prírastok nakazených zaznamenalo Česko aj v utorok, keď bolo potvrdených 11 984 nových prípadov.

Nové prísne opatrenia

Vláda od štvrtka nariadila aj obmedzenie pohybu a kontaktu s ľuďmi s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode bude možný do dvoch osôb. “Nárast je dramatický a opatrenia z minulého týždňa, bohužiaľ, nesploštili krivku,” uviedol na tlačovej konferencii premiér Andrej Babiš. Ospravedlnil sa za to, že predtým vylúčil možnosť, že by zavádzal takéto prísne opatrenia.

Minister zdravotníctva Roman Prymula už v utorok v Poslaneckej snemovni naznačil, že bude potrebné čoskoro prijať ďalšie reštrikcie, pretože aj za súčasných obmedzení je kontaktov medzi ľuďmi stále príliš veľa. Niektoré kaderníctva boli otvorené až do 6 ráno, aby stihli ostrihať zákazníkov. Už včera boli preplnené tzv. hobbymarkety a predajne obuvi, uviedli Novinky.cz.