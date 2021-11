V Česku pravdepodobne zachytili prvý variant omikron. Nakazená osoba sa mala vrátiť z Namíbie

Laboratória v Česku pravdepodobne zachytili prvý prípad nákazy novým variantom koronavírusu omikron. Potvrdili ho u ženy, ktorá sa vrátila z Namíbie. Podľa prvej informácie, žena prišla z Egypta. Nákazu variantom omikron u nej vraj potvrdili dva sekvenčné testy. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Podľa zdroja TV Nova vzorky poslali aj do pražského laboratória a čaká sa na vyhodnotenie tretieho testu. Pacientka vraj pochádza z Liberca a do Česka sa vrátila z dovolenky v Namíbii. Vedci sa nového variantu koronavírusu obávajú, pretože má veľké množstvo mutácií a tak by ľahko mohol odolávať protilátkam.

Svetová zdravotnícka organizácia ho označila za veľmi znepokojujúci. Český prípad nie je v Európe prvý. Už v piatok nový variant potvrdili o ženy z Belgicka, ktorá do krajiny pricestovala z Egypta a prestupovala v Turecku.

Nakazená žena je zaočkovaná a má ľahký priebeh

“V tejto chvíli jedno z laboratórií v Českej republike overuje možný výskyt pozitívnej vzorky variantu omikron na území nášho štátu,” povedala hovorkyňa Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová.

“S osobou, u ktorej bola zachytená skúmaná pozitívna vzorka, vykonáva epidemiologické vyšetrovanie príslušná krajská hygienická stanica, ktorá stanovuje protiepidemické opatrenia. Podľa nám dostupných informácií uviedla, že pred návratom do ČR sa zdržiavala v Namíbii,” doplnila Čechová.

“Dobrá správa je, že táto pani je zaočkovaná, má ľahký priebeh a výsledok sekvenačného testu bude zajtra. Médiá budeme samozrejme informovať,” napísal na Twitteri dosluhujúci český premiér Andrej Babiš. Prvý zaznamenaný prípad nového variantu B.1.1.529 v Európe oznámilo v piatok Belgicko. Zaznamenali ho u nezaočkovanej osoby, ktorá sa vrátila zo zahraničia.