Ide zatiaľ o najhorší variant vôbec. Šíri sa na juhu Afriky, má 32 mutácií a krajiny už zastavujú lety smerom do EÚ

Svet sa ešte riadne nespamätal z prvého variantu koronavírusu a na ľudstvo už útočí ďalší, ktorý môže celú situáciu s bojom proti nemu výrazne skomplikovať. Nový variant s označením B.1.1529 rýchlo mutuje a s veľkou pravdepodobnosťou sa stane obrovskou hrozbou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už podniká prvé kroky.

V Juhoafrickej republike (JAR) identifikovali nový variant koronavírusu, ktorý svojím vysokým počtom mutácií vyvoláva obavy vo vedeckej komunite. Rýchlo sa šíri u obyvateľov provincie Gauteng. Informoval o tom juhoafrický minister zdravotníctva Joe Phaahla.

Variant B.1.1.529 má „súbor“ nových mutácií a „veľmi vysoký počet mutácií vyvoláva obavy z predpokladaného imunitného úniku a prenosnosti“, vyjadril sa Tulio de Oliveira zo Siete pre genomický dohľad v JAR.

„Vidíme, že sa variant potenciálne šíri veľmi rýchlo. Očakávame, že v najbližších dňoch a týždňoch začneme vidieť tlak na systém zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil.

Nový variant má až 32 mutácií, PCR test ho deteguje

Nový variant má veľký počet mutácií – 32 – čo podľa virológov predstavuje “vážny problém” oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Tieto genetické zmeny totiž ovplyvňujú základné charakteristiky tohto vírusu. De Oliveira vysvetlil, že tím vedcov zo siedmich juhoafrických univerzít skúma daný variant.

Majú 100 plných genómov a v najbližších dňoch očakávajú mnoho ďalších. „Sme znepokojení skokom vo vývoji pri tomto variante,“ povedal a dodal, že dobrá správa je, že sa dá zistiť PCR testom.

Okrem provincie Gauteng, kde potvrdili 77 prípadov nákazy daným variantom, ho potvrdili aj u štyroch osôb v Botswane a jedného človeka Hongkongu, ktorý má priamu súvislosť s cestovaním z JAR, informuje spravodajský portál BBC. Podľa izraelských médií ho potvrdili aj u osoby v Izraeli, ktorá sa vrátila z Malawi, a dva ďalšie podozrivé prípady čakajú na výsledky. Existujú však aj náznaky, že je rozšírený viac.

Technická skupina WHO sa dnes stretne, aby nový variant posúdila. Možno rozhodne o tom, či dostane názov z gréckej abecedy, ako má napríklad vysoko nákazlivý variant delta.

Krajiny pozastavujú lety z južnej Afriky

Spojené kráľovstvo v spojitosti s variantom od piatkového poludnia zakáže lety z JAR a ďalších piatich krajín v južnej Afrike a všetci, čo prišli nedávno z niektorej z daných krajín, budú musieť absolvovať test na koronavírus. Britský minister zdravotníctva Sajid Javid uviedol, že existujú obavy, že nový variant „môže byť prenosnejší“ ako dominantný variant delta a „vakcíny, ktoré v súčasnosti máme, môžu byť proti nemu menej účinné“. Vedúca britského Úradu pre zdravotnú bezpečnosť Jenny Harries sa vyjadrila, že je to dosiaľ najvýznamnejší objavený variant a je potrebný urgentný výskum o jeho prenosnosti aj reakcii na vakcíny.

Obmedzenia pre cestujúcich z JAR už oznámili aj Česko, Taliansko, Nemecko a aj Izrael. Prerušené budú letecké spojenia z aj do krajiny, kde bol nový variant vírusu SARS-CoV-2 detegovaný.

Do Českej republiky nebudú môcť od soboty vstúpiť občania tretích krajín, ktorí boli v posledných 14 dňoch viac ako 12 hodín v JAR, Namíbii, Lesothe, vo Svazijsku, v Zimbabwe, Mozambiku alebo Zambii. Zákaz príletov do Česka sa vzťahuje len na spomínaných 8 krajín. Občania ČR a EÚ a osoby s dlhodobým pobytom v Českej republike sa budú môcť vrátiť za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Režim má platiť do 12. decembra. Ministerstvo zahraničných vecí Čechom odporučilo, aby do týchto krajín necestovali. O pozastavení leteckej dopravy medzi ČR a Afrikou informoval dosluhujúci minister Jakub Kulhánek na sociálnej sieti Twitter.

Obmedzenia v leteckej doprave zvažuje aj Európska komisia

Pozastaviť letecké spojenie s južnou Afrikou chce ale aj Európska komisia. Jej predsedníčka Ursula von der Leyen vo vyhlásení uviedla, že „v úzkej koordinácii s členskými štátmi navrhuje aktivovať núdzovú brzdu, aby sa zastavila letecká doprava z juhoafrického regiónu“.

Rovnako ako iné vírusy, aj SARS-CoV-2 neustále mutuje a mnohé nové varianty – aj tie nové so znepokojivými charakteristikami – často nakoniec vymiznú. V prípade úplne nových variantov ale nie je hneď možné rozoznať, či budú mať vážne dôsledky pre verejné zdravie. Pred akýmkoľvek novým variantom koronavírusu je najúčinnejšou ochranou vakcinácia, pravidelná hygiena rúk a ochrana horných dýchacích ciest respirátorom. Zatiaľ nie je známe, či ktorákoľvek z dostupných a schválených vakcín je účinná a ak, tak na koľko percent, voči tomuto novému variantu.